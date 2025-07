Evenepoel crolla e si ritira dal Tour de France: nervosismo, lacrime e un ultimo gesto da applausi

Il campione belga Remco Evenepoel ha abbandonato in lacrime il Tour de France durante la durissima tappa del Tourmalet. Dopo aver mostrato nervosismo con le telecamere, si è fermato per un confronto con il team e ha deciso di ritirarsi. Prima di salire sull’ammiraglia il bel gesto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Remco Evenepoel si è ritirato dal Tour de France. Il ciclista belga, che già nei giorni scorsi aveva palesato grandi difficoltà, ha deciso di alzare bandiera bianca abbandonando la competizione oggi nel corso di quella che è una delle tappe più dure della Grand Boucle. Proprio sul Tourmalet, Remco, dopo un consulto con il suo team, è sceso mestamente dalla bici entrando nella sua ammiraglia.

Perché Evenepoel si è ritirato dal Tour de France, nervosismo con le telecamere

Il campione olimpico era già in difficoltà prima di cominciare la scalata, come confermato dal ritardo accumulato dalla maglia gialla Pogacar. Anche nervoso Evenepoel, che in più di un'occasione ha mostrato nervosismo nei confronti delle telecamere: con ampi gesti ha cacciato gli operatori TV che, a bordo delle moto, cercavano di riprenderlo.

Perché Evenepoel si è ritirato? Le sue difficoltà erano ormai evidenti da giorni, visto che aveva anche raccontato di sentirsi praticamente "svuotato" e senza energie. Ora il suo "malessere" si è rivelato più forte della voglia di proseguire. Dopo una chiacchierata con il team manager Klaas Lodewyck, Remco ha probabilmente confermato i problemi dei giorni scorsi, dimostrando di non essere più in grado di continuare.

A quel punto è arrivato lo stop, con le lacrime copiose. Mestamente, il belga, che era terzo nella classifica generale, è salito sul mezzo della Soudal Quick-Step e si è dunque allontanato velocemente dalla gara.

Il bel gesto prima del ritiro dal Tour

Poco prima di ufficializzare il suo ritiro dal Tour de France, Evenepoel ha comunque trovato il modo di fare un ultimo regalo a un giovane tifoso. Mentre saliva a un'andatura tutt'altro che convincente, ha deciso di "ringraziare" un bambino presente a bordo strada che aveva provato a incitarlo a più riprese. Come? Passandogli la borraccia. Grande gioia da parte del piccolo, che ha mostrato subito il prezioso cimelio ai suoi cari. Una chiusura comunque con un bel gesto da parte di Evenepoel.