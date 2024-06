video suggerito

Errore pazzesco di Price-Pejtersen, è campione danese ma viene squalificato: pedala sulla ciclabile Johan Price-Pejtersen si è reso protagonista di un assurdo errore durante la prova a cronometro per i Campionati Nazionali di ciclismo in Danimarca: è salito su una pista ciclabile per centinaia di metri. Un vantaggio inaccettabile per la giuria che lo ha declassato togliendogli il titolo.

A cura di Alessio Pediglieri

Un errore da cicloturista in vacanza, causato certamente dalla trance agonistica durante la prova a cronometro valida per il titolo di campione di Danimarca ai Nazionali di ciclismo 2024. Protagonista dell'assurda vicenda, Johan Price-Pejtersen che è sì arrivato al traguardo con il miglior tempo ma si è visto declassare e togliere il titolo nazionale per un imperdonabile sbaglio quando, invece di restare sul manto stradale come da regolamento, si è infilato in una pista ciclabile per diverse centinaia di metri.

L'imperdonabile errore di Price-Pejtersen: sulla ciclabile per centinaia di metri

Price-Pejtersen inquadrato dalle telecamere durante la sua prova a cronometro di domenica 23 giugno, senza un reale motivo imbocca la via sbagliata: senza apparentemente accorgersene sale su una pista ciclabile a bordo strada, il cui ingresso era proprio sulla traiettoria che stava seguendo. Il ciclista danese finisce così per tagliare la rotatoria presente al termine del tratto, mentre alle sue spalle Mathias Norsgaard (Movistar) segue la strada corretta, percorrendo più metri.

Un vantaggio che, anche se involontario, è costato carissimo al giovane ciclista della Bahrain Victorious: al 25enne danese è stato subito tolto il titolo nazionale alcuni minuti dopo aver tagliato il traguardo con il miglior tempo, assegnandolo al secondo classificato, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) che aveva chiuso la propria fatica con soli 2 secondi di svantaggio. La giuria ha considerato un "vantaggio" il passaggio sulla ciclabile che ha permesso a Price-Pejtersen di percorrere diverse decine di metri in meno rispetto agli altri, motivo per cui è scattata la squalifica. Togliendogli il suo primo importantissimo trofeo in carriera.

Lo sconforto di Price-Pejtersen, la gioia di Skjelmose

Skjelmose e Lidl-Trek hanno festeggiato il titolo nazionale, mentre per la Bahrain e Price-Pejtersn nel dopo gara è calato un velo di silenzio totale, rifiutando di commentare quanto accaduto. "Ho detto che non risponderò a nessuna domanda al riguardo" ha spiegato Skjelmose sull'errore del connazionale, "quindi pensateci due volte prima di chiedere qualcosa al riguardo… La vittoria? Sono contento della maglia perché comunque resta un'esperienza speciale. La mia cronometro è stata abbastanza buona, anche se sapevo che sarebbe stata dura nella seconda parte visto che pedalavo anche con un leggero vento contrario."