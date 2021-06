Brutta notizia per Egan Bernal il vincitore dell'ultima edizione del Giro d'Italia 2021: la Maglia Rosa è risultato positivo al Covid 19 dopo un tampone effettuato nella giornata di giovedì. Per lui sintomi lievi e immediato isolamento, a Monaco, a cinque giorni dal trionfo di Milano dove, nell'ultima decisiva tappa a cronometro aveva mantenuto il vantaggio sul nostro Damiano Caruso, secondo e sul britannico Yates, terzo sul podio.

Dunque, anche Bernal deve rimanere in isolamento fiduciario in attesa di avere un nuovo esame negativo: il coronavirus non guarda in faccia a nessuno e, sebbene la pandemia stia progressivamente limitandosi, adesso è toccato alla Maglia Rosa 2021 con il colombiano che aveva in programma di partire per il Sudamerica. Soggiorno, forzato, a Monaco dove risiede con la sua compagna, Maria Fernanda, almeno per le prossime due settimane.

Cinque giorni fa, proprio Egan Bernal aveva coronato il suo sogno più grande e la vittoria più prestigiosa della sua carriera ciclistica: conquistare e difendere la Maglia Rosa al Giro d'Italia. Un successo che lo ha proclamato tra i grandi di sempre, mostrando una supremazia anche se non assoluta, sufficiente per tenere testa durante il Giro a chiunque abbia provato a sfidarlo, soprattutto in salita.

Per quanto riguarda il contagio da Covid-19, non è possibile risalire al momento reale in cui Bernal abbia contratto il virus. L'ultimo test ufficiale a cui sono stati sottoposti i ciclisti al Giro d'Italia risale al 24 maggio scorso ed Egan Bernal era risultato negativo, così come tutti gli oltre 590 tamponi effettuati in quell'occasione. Poi, il test più recente, proprio in prossimità del volo per tornare nella sua Colombia e continuare a godersi il successo in rosa che ha costretto il capitano della Ineos Grenadiers a restare in isolamento.