È morto Patrick Mentil, tragedia nel ciclismo: il 22enne ciclista influencer vittima di un incidente Tragedia nel mondo del ciclismo: il ciclista 22enne Patrick Mentil è morto in seguito ad un drammatico incidente stradale tra due auto andato in scena sulle strade del Veneto. L'ex promessa azzurra aveva partecipato al Giro d'Italia 2021 ed era diventato famoso sui social network come influencer di sport estremi.

A cura di Michele Mazzeo

Ciclismo in lutto per la morte di Patrick Mentil, una delle giovani promesse italiane che, oltre ad aver corso come professionista il Giro d'Italia del 2021, era diventato famoso sui social network come influencer di sport estremi (aveva anche una rubrica molto seguita, "Project no limits", in cui raccontava i suoi viaggi, le sue attività all'aria aperta e le sue esperienze negli sport estremi).

Il 22enne (avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 8 gennaio) di Castelcucco in provincia di Treviso (dove viveva insieme al padre Valter, la mamma Moira e il fratello maggiore Jacopo) è morto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì 4 gennaio 2024 sulla strada regionale Feltrina all'altezza di Onigo Pederobba.

Patrick Mentil era alla guida di una Audi A3 bianca che si è andata a schiantare contro una Land Rover mentre stava effettuando una manovra di sorpasso. L'ex ciclista professionista veneto (che per diversi anni aveva corso nella Work Service Marchiol Vega, cioè la stessa squadra del compianto Davide Rebellin) ha avuto la peggio morendo sul colpo mentre le altre tre persone che si trovavano a bordo dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente sono rimaste ferite, due di loro in condizioni gravissime trasportate con urgenza all'ospedale di Treviso.

Sul posto, infatti, sono immediatamente intervenuti i sanitari e l'elisoccorso del 118, ma anche i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco che si sono occupati di mettere subito in sicurezza la zona dell’incidente ed eseguire i rilievi di legge dai quali sarebbe emerso che l'impatto tra i due veicoli è avvenuto ad elevata velocità (così come lasciano anche presupporre i detriti della vettura di Patrick Mentil disseminati fino a centinaia di metri di distanza dal luogo dello scontro fatale).