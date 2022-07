Daniel Oss conclude la tappa del Tour col collo fratturato: fatale l’impatto sul pavè con un tifoso Il ciclista italiano della Total Energies si è dovuto ritirare alla vigilia della 6a tappa dopo i controlli medici che hanno evidenziato il danno ad una vertebra cervicale: impressionanti le immagini dell’impatto.

A cura di Alessio Pediglieri

Il 35enne ciclista trentino Daniel Oss, della Total Energies, non si è presentato al via della sesta tappa del Tour de France, poi vinta da un immenso Tadej Pogacar, a causa delle conseguenze riportate nella frazione di mercoledì, 6 giugno, tra le più spettacolari ed epiche di questa edizione della Grande Boucle e che prevedeva 20 chilometri di sterrato e pavè. Purtroppo, nel terzultimo tratto, Daniel Oss è stato vittima di un impatto violentissimo con il classico tifoso a bordo strada, finendo malamente sul terreno: rialzatosi, ha concluso i restanti 20 chilometri che lo separavano dal traguardo ma alla fine ha gettato la spugna.

Le immagini sono impressionanti, con i ciclisti che sfrecciano a 40 chilometri orari su una stradina del nord della Francia, con un manto stradale costituito unicamente da sterrato e pavè: una carreggiata ridotta, larga poco più di un metro e mezzo ma che non spaventa i professionisti del Tour, pronti a darsi epica battaglia. Nemmeno Daniel Oss si è tirato indietro pur non cullando alcun sogno particolare in classifica generale né di vittoria di tappa. Grinta e tenacia che gli sono costati carissime sulle strade impolverate del Tour quando sulla sua traiettoria si è ritrovato un tifoso che si è sporto eccessivamente, alla ricerca dello scatto fotografico perfetto.

Una caduta rovinosa, attimi di panico tra la folla presente e gli altri ciclisti lanciati sul rettilineo, poi la risalita quasi automatica di Oss in sella alla sua bici per tornare a pedalare, quasi incurante di quanto accaduto, arrivando al traguardo. Poi, però l'amarezza dei referti medici cui è stato immediatamente sottoposto dal proprio Team e dall'organizzazione della corsa. La Total Energies ha infatti confermato che il ciclista aveva riportato una "frattura di una vertebra cervicale".

"Ulteriori esami hanno rivelato una frattura di una vertebra del collo, che ha richiesto l'immobilizzazione che dovrà essere totale per alcune settimane" ha comunicato il Team: "Daniel Oss è quindi obbligato a lasciare il Tour de France. Tutta la squadra gli augura una buona guarigione", si legge nel comunicato emesso. Ma resta comunque l'impresa incredibile di aver concluso una tappa con l'osso del collo quasi rotto.