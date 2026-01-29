Dalla polvere dell’AlUla Tour spunta la sagoma di Davide Stella: sanguinante e senza pantaloncini

Il 19enne corridore italiano Davide Stella è stato coinvolto in una brutta caduta nel finale della 3a tappa dell’AlUla Tour che si sta correndo nel deserto arabo. A 100km/h il ciclista della UAE Emirates si è ritrovato insieme ad altri due tra le aride sterpaglie a bordo strada, subendo le conseguenze più vistose.

Dopo l'Australia anche l'Arabia prende il proprio posto nelle gare tradizionali di inizio stagione e così tra le dune del deserto arabo si sta consumando anche l'AlUla Tour che è giunto alla terza tappa. Dove si è registrata una bruttissima caduta a pochi chilometri dal traguardo, quando per tre corridori non c'è stato alcunché da fare: a quasi 100 all'ora, in una ripida discesa sono finiti fuori asfalto finendo nel vicino sterrato, tra cespugli e sassi. Si tratta di Davide Stella ( UAE Team Emirates-XRG ), Laurenz Rex ( Soudal Quick-Step ) e Fabien Grellier (TotalEnergies), con l'italiano che ha avuto la peggio, rialzandosi con evidenti escoriazioni e senza più i pantaloncini, dilaniati dall'impatto.

L'incidente a 100km/h: Davide Stella con i danni più evidenti

Un brutto incidente avvenuto quando oramai si assaporava la linea d'arrivo, nella terza tappa dell'AlUla Tour 2026 che ha aperto al calendario UCI in terra araba. Una gara che non aveva vissuto incidenti fino a circa 10 chilometri dall'arrivo quando, complice una lunga e ripida discesa, in tre sono finiti gambe all'aria tra la polvere e i cespugli secchi del deserto. Ad avere la peggio è stato l'italiano della UAE Emirates che si è ritrovato il più malconcio di tutti: il giovane Davide Stella, aggregato alla prima squadra WorldTour che ha in capitano Tadej Pogacar e che sta attraversando un inizio di calendario costellato da una serie infinita di problemi.

La caduta è arrivata su un tratto in rettilineo alla massima velocità possibile, creando il classico effetto domino: il diciannovenne Davide Stella ha riportato i traumi peggiori, al suo debutto con la WorldTeam UAE a cui è stato aggregato pur essendo sotto contratto per il team di sviluppo dell'Emirates XRG. A rialzarsi, con altrettanta fatica, sono stati anche i suoi due compagni di sventura, Laurenz Rex ( Soudal Quick-Step ) e Fabien Grellier ( TotalEnergies ): tutti e tre non sembrano aver subito lesioni e conseguenze importanti.

La vittoria di Voisard tra tormente di vento e sabbia del deserto arabo

Alla fine, la vittoria di tappa è andata a Yannis Voisard, corridore svizzero della Tudor Pro Cycling che è anche il nuovo leader della classifica generale. I corridori hanno dovuto affrontare in queste prime tre frazioni non poche difficoltà climatiche soprattutto per le forti folate di vento trasversale lungo i tanti rettilinei a volte dovendo superare vere e proprie tormente di sabbia che hanno creato non pochi problemi sia nella visibilità, sia nel controllo delle bici in gruppo.