Come sta Juan Ayuso dopo la caduta nella tappa della Parigi Nizza: “Forti dolori all’anca”

Il report medico ufficiale della Lidl-Trek chiarisce quali sono le condizioni del ciclista spagnolo: “Escluse fratture”, ma è costretto ad abbandonare la corsa francese.

Juan Ayuso non ha riportato fratture all'anca né lesioni gravi ad altri parti del corpo. Il report medico ufficiale della Lidl-Trek chiarisce quali sono le condizioni del ciclista spagnolo dopo la brutta caduta nella tappa 4 della Parigi Nizza. Ha un forte dolore, zoppica in maniera vistosa ma – per fortuna – le sue condizioni non sono preoccupanti. È stato costretto al ricovero in ospedale e al ritiro, le prime immagini che arrivavano dalla strada avevano fatto temere il peggio: il ciclista si contorceva per terra, ai bordi della carreggiata, a causa della sofferenza.

Il report medico ufficiale della Lidl-Trek sulle condizioni di Ayuso

La maglia gialla che aveva addosso è passata a Jonas Vingegaard. È il male minore rispetto alle condizioni di salute che, in base ai riscontri dei primi esami spazzano via ogni timore: radiografie e Tac hanno escluso lesioni alle ossa. Il comunicato del team ha confermato che ulteriori accertamenti clinici, effettuati dall'equipe medica dell'hotel, hanno offerto un quadro finalmente più chiaro sul corridore catalano.

"Fortunatamente, le radiografie non hanno evidenziato fratture per Juan Ayuso dopo l'incidente di oggi alla Parigi-Nizza; ulteriori controlli hanno escluso altre lesioni importanti. Auguriamo a Juan una pronta guarigione".

Quali sono i tempi di recupero dello spagnolo dopo l'incidente

Sgombrato ogni timore per le condizioni fisiche, la domanda più ricorrente adesso su Ayuso è una sola: quando potrà tornare in bici per allenamenti e gare? La durata del periodo di recupero resta da valutare in base a come si evolvono i tempi della guarigione, visto che i suoi principali obiettivi stagionali includevano l'Itzulia Basque Country e le Classiche delle Ardenne.

La caduta, avvenuta a circa 46 chilometri dal traguardo della Parigi Nizza e non ripresa in televisione, capita in un momento delicato per Ayuso che aveva iniziato la stagione lanciando ottimi segnali grazie (anche) alla vittoria di tappa e alla vittoria generale alla Volta ao Algarve. I prossimi appuntamenti in calendario sono competizioni importanti come l’Itzulia Basque Country (6-11 aprile), la Freccia Vallone (22 aprile) e la Liegi-Bastogne-Liegi (26 aprile). Tutte gare che hanno anche un altro, grande valore: prepararsi nel migliore dei modi per giungere pronto per competere per l'obiettivo principale della stagione. Ovvero, dare tutto per il Tour de France.