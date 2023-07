Ciclista si lancia a tutta velocità nel traffico: schiacciato tra due camion, ne esce illeso Una vera e propria follia si è consumata su una strada a scorrimento veloce quando un ciclista si è lanciato nel traffico provano a zigzagare tra auto e camion. Miracolosamente non è finita in tragedia, ma il video sembra surreale.

A cura di Alessio Pediglieri

Pazzesca disavventura in una strada a scorrimento veloce invasa dal traffico, ripresa da una camera car di un automobilista: spunta improvvisamente un ciclista che si lancia tra le auto e i camion azzardando un sorpasso estremo. L'esito è incredibile e il video, pubblicato sui social, diventa subito virale.

Una corsa folle, in mezzo al traffico cittadino, a tutta velocità incurante del pericolo e della sicurezza propria ed altrui. Praticare sport fa bene, è importante ma ciò che è avvenuto in una strada cittadina poteva trasformarsi in una nuova tragedia con protagonista un ciclista. Solo per miracolo tutto si è risolto senza gravi conseguenze. Probabilmente l'autore del gesto irresponsabile è un semplice cicloamatore, ma la posizione in bicicletta, il controllo del mezzo, e anche la tenuta ciclistica lasciano pensare che sia qualcosa di più di un semplice avventuriero della domenica. Che ha voluto esagerare oltre ogni limite.

Fatto sta che mentre un automobilista riprende con la sua camera-car posta sul cruscotto, la strada davanti a sé, si nota un traffico intenso, con auto e Tir che si sorpassano a gran velocità. Ad un certo punto, dalla destra del video appare un ciclista lanciato a tutta, che sfrutta la scia dei mezzi davanti a lui e azzarda una incredibile manovra: si infila tra due camion che non si accorgono della sua presenza. Mentre il mezzo pesante sulla corsia di destra prosegue la sua regolare marcia, quello di sinistra si appresta al sorpasso chiudendo la luce tra sé e l'altro Tir. Peccato che in mezzo, in quel momento ci sia proprio il ciclista.

Nel video, che oramai conta quasi 3 milioni di visualizzazioni, l'auto con la telecamera a bordo frena perché davanti a sé sbanda anche un'altra vettura che si è accorta della incredibile situazione. Non i due camionisti che proseguono la marcia. Incredibilmente però, da sotto le ruote del Tir in corsia di sorpasso rispunta il malcapitato ciclista, sbalzato dalla bicicletta ma integro. Si alza sulle proprie gambe e corre a riprendersi il proprio mezzo, quasi incurante del pericolo mortale che ha rischiato.