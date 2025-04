Ciccone come Del Toro a Superga, esultanza lesiva al ciclismo: “Un errore, potevo far felice un bambino”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

L'immagine di Isaac Del Toro che si inchina all'arrivo di Superga alla Milano-Torino, esultando a petto aperto. Giulio Ciccone che esplode di gioia al Tour of the Alpes, lanciando al pubblico i propri occhiali sulla linea di traguardo. Immagini iconiche che hanno regalato emozioni incredibili a tutti gli appassionati di ciclismo ma che hanno indignato l'UCI che ha fatto scattare il rigido regolamento, punendo i due ciclisti per "atti lesivi all'immagine dello sport". Un provvedimento davanti al quale il ciclista italiano della Lidl-Trek non è rimasto in silenzio.

Quasi due anni di digiuno, poi lo spunto decisivo per prendersi la tappa del Tour of the Alpes che rappresenta per Giulio Ciccone la prima vittoria del 2025, interrompendo una lunghissima assenza di successi che si prolungava dal lontano 2023. Che ha fatto esplodere di rabbia e gioia il ciclista italiano che corre per i colori della Lidl-Trek, sentimenti espressi nel classico gesto d'esultanza che oramai è un po' il marchio di fabbrica del 30enne chietino, già maglia a pois al Tour de France 2023: il lancio degli occhiali al pubblico sulla linea di traguardo.

Ciccone accetta la decisione ma non si adegua: "Penso ai bambini, io so cosa si prova"

Un gesto che non è piaciuto alla giuria che ha fatto scattare il regolamento punendo Ciccone con una ammenda economica e togliendo dei punti in classifica UCI. Motivo? Sempre l'assurdo comma secondo il quale anche nel momento del successo i corridori devono mantenere un atteggiamento dignitoso e di rispetto al ciclismo. Cosa che evidentemente, il lancio degli occhiali è stato visto come una mancanza di rispetto imperdonabile. "Non credo siano un paio di occhiali a recare danno al ciclismo" ha però commentato Ciccone, che già aveva raccontato un simpatico retroscena con protagonista l'amico Sinner, per spiegare lo sfogo al traguardo. "Forse ho sbagliato a non studiare le nuove regole e me ne dispiaccio… ma rimango in disaccordo. Penso invece ai bambini che magari raccolgono gli occhiali, che sono contenti e a cui cambia la giornata. Io ero uno di quelli, so cosa si prova".

Del Toro vince a Superga la sua prima gara da professionista: l'UCI lo punisce per la zip rotta

Lo stesso atteggiamento integralista da parte dell'UCI si era verificato anche in occasione dell'ultima Milano-Torino dove a primeggiare fu a sorpresa Isaac Del Toro della UAE Emirates che tagliò l'arrivo con la casacca aperta sul petto e non diligentemente chiusa con la cerniera. Che era saltata: "Mi si è rotta la zip principale" aveva poi spiegato, giustificandosi, il giovane messicano alla sua prima vittoria da professionista. "Non l'ho fatto volontariamente". Parole che erano cadute nel vuoto davanti alla miope decisione dell'UCI.