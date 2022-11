Carambola impazzita alla gara di ciclismo, maxi-incidente spaventoso: Steels prende il volo Alla Sei giorni di Gand terribile incidente che ha coinvolto quattro ciclisti. Ad avere la peggio è stato Steels portato via in barella.

A cura di Marco Beltrami

Quando ci spinge al limite, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, soprattutto quando ci si confronta ad altissima velocità. Un esempio di tutto questo è stato offerto purtroppo da una delle competizioni ciclistiche più attese e spettacolari della stagione, ovvero la Sei giorni di Gand.

Si tratta di un grande classico delle due ruote che si svolge ogni anno a Gand in Belgio, e dura 6 giorni. L'appuntamento in programma a metà novembre sul velodromo Kuipke prevede varie specialità, con la classifica finale che viene stabilita in base ai risultati che le coppie di ciclisti ottengono in ognuna delle prove. La gara ha fatto parlare nelle ultime ore purtroppo più che per l'esito finale, per un terribile incidente che ha visto coinvolti diversi ciclisti.

Alla Lotto Z6sdaagse Vlaanderen-Gent si è rischiata una vera e propria carneficina. Una bruttissima caduta che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi. Tutto è nato in particolare da un tentativo di prendere velocità della coppia formata da Fabio Van den Bossche e Jules Hesters, che non è andato come previsto. La caduta del primo che ha perso il controllo del bici, ha coinvolto anche il secondo finito violentemente per terra.

A quel punto si è scatenata una carambola impazzita: un terzo ciclista che seguiva i due non è riuscito ad evitare una delle due bici ed è finito ko, travolgendo a sua volta un quarto atleta. Quest'ultimo ha avuto la peggio: Stijn Steels si è reso protagonista di un volo impressionante, con un ritorno violento sulla pista.

Le sue condizioni son sembrate subito molto gravi, e infatti il belga è stato immobilizzato e trasportato via in barella. Grande preoccupazione per le sue condizioni, anche se poi il diretto interessato ha voluto tranquillizzare tutti: "Ora sto aspettando un'emergenza per ulteriori esami, ma posso muovere le dita dei piedi e dei piedi senza problemi. La mia schiena è bloccata. Grazie in anticipo per tutti i dolci messaggi!".

Il comunicato ufficiale della sua squadra ha fatto il punto della situazione, non troppo leggera: "Ha una contusione polmonare, tre costole rotte e due vertebre. Le fratture sono stabili e al momento non è necessaria alcuna operazione o ulteriore intervento". Un verdetto duro da digerire per Steels: "Gli esami non hanno portato buone notizie. Con dolore nel cuore (e nel resto del corpo) devo arrendermi. Grazie ancora a tutti per tutto il supporto, andrà tutto bene".