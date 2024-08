video suggerito

Caduta pazzesca al Renewi Tour: sul traguardo Groenewegen e Merlier si speronano e volano in aria Sul traguardo della prima tappa del Renewi Tour, in Belgio, Dylan Groenewegen e Tim Merlier si sono speronati a tutta velocità finendo rovinosamente sull’asfalto. La giuria ha punito il belga della Soudal Quick-Step declassandolo a ultimo in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima tappa del Renewi Tour, gara che si svolge nel nord-est del Belgio, ha visto trionfare in volata il nostro Jonathan Milan: il velocista della Lidl-Trek ha stampato sulla linea d'arrivo il suo principale avversario, Jasper Philipsen conquistando successo e maglia. Ma la volata è stata caratterizzata da un brutto quanto assurdo incidente che ha visto coinvolti altri due sprinter: Dylan Groenewegen e Tim Merlier, che sono entrati in collisione mentre si giocavano il quarto posto, volando rovinosamente sull'asfalto.

La pazzesca caduta di Groenewegen e Merlier allo sprint

Un arrivo in volata, con un gruppo ricco di velocisti pronti a tutto per prendersi le posizioni migliori: negli ultimi metri si è assistito al solito gioco di traiettorie, spallate e inserimenti a tutta velocità tra i ciclisti che si sono giocati la vittoria alla prima tappa del Renewi Tour. Tra loro anche due nomi importanti, di ciclisti esperti come Groenewegen e Merlier che, però, sono stati protagonisti di una caduta tanto pericolosa quanto assurda.

Proprio sulla linea d'arrivo, quando oramai il podio era sfuggito ad entrambi, è stato Tim Merlier a compiere la sciocchezza che è costata a lui e a Dylan Groenewegen una rovinosa caduta sull'asfalto a tutta velocità. Il ciclista della Soudal Quick-Step ha speronato la bici dell'olandese della Team Jayco AlUla con conseguente piroetta in area di quest'ultimo che è poi planato sul suo avversario. Il tutto davanti al pubblico allibito e spaventato per quanto accaduto.

Melier punito e declassato dalla giuria: sua la colpa per la caduta

Di fronte alla caduta, la giuria della competizione ha deciso di punire la manovra dell'ex campione belga Tim Merlier con una declassificazione. Merlier è stato quindi relegato all'ultimo posto del gruppo nella classifica, ma potrà partire regolarmente domani nella cronometro che si svolgerà a Tessenderlo, visto che non ha subito particolari conseguenze dall'incidente.

La vittoria in volata di Jonathan Milan al Renewi Tour

Gli attimi di apprensione sono svaniti subito dopo, ritornando a quanto accaduto in volata dove a imporsi è stato un entusiasmante Jonathan Milan: straordinaria progressione ai 100 metri da parte del velocista della Lidl-Trek che ha stampato tutti sul traguardo andandosi a prendere vittoria e maglia da leader della generale. Grande sconfitto di giornata, Jasper Philipsen che ha pagato a carissimo prezzo la foratura nei 10 chilometri finali: "Mi ha tolto tutte le energie, quando Milan è partito ho provato a stargli a ruota ma non ne avevo più".