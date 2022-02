Bernal costretto al quinto intervento, “a livello della colonna cervicale”: carriera a rischio Nuovo intervento chirurgico (il quinto in 10 giorni) per il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, schiantatosi frontalmente contro un bus.

A cura di Alessio Pediglieri

Egan Bernal ancora sotto i ferri per una nuova operazione. Un calvario infinito per l'ultimo vincitore del Giro d'Italia, finito contro un pullman mentre si allenava per prepararsi aduna nuova stagione agonistica da protagonista. Un impatto violentissimo che l'ha costretto all'immediato codice rosso in ospedale e a subire un intervento chirurgico d'urgenza. Poi, è stato necessaria una seconda operazione, quindi una terza, pii una quarta. Adesso i medici hanno deciso per un quinto intervento, delicatissimo e il futuro sulla bici, oggi, è al momento accantonato.

"Potevo restare paraplegico" aveva scritto sui propri profili social il campione colombiano pochi giorni dopo il terribile incidente e le due immediate operazioni rese necessarie per le condizioni critiche. "Al 95% potevo rimanere invalido e ho rischiato di morire facendo ciò che amo di più. Confido in Dio". Un messaggio di speranza e di forza verso i propri familiari, amici, conoscenti e tifosi. Purtroppo, però, sono stati necessari altri due interventi chirurgici, per i danni riportati ai polmoni, per la frattura del femore e della rotula ma soprattutto a livello della colonna vertebrale.

Lo schianto era avvenuto sulle strade di Cundinamarca (in Colombia) quando si è scontrato con un autobus che si era fermato lungo la carreggiata per lasciar scendere i passeggeri alla fermata. Minuti di panico e terrore cui sono seguiti i primi allarmanti bollettini medici con Bernal subito ricoverato in condizioni serie in terapia intensiva (dove si trova tutt'ora). Nessun debutto stagionale, come da programma, ma soprattutto nessuna data per il rientro con l'ansia di capire se oltre ai prossimi appuntamenti, anche la carriera del 25enne campione di Bogotà sia a rischio reale.

L’equipe medica della Clinica Universitaria La Sabana che lo sta curando, ha infatti fatto sapere che Egan Bernal deve subire un muovo pronto "intervento chirurgico a livello della colonna cervicale che ha l’obiettivo di favorire il suo processo di riabilitazione". Solamente nelle prossime ore si potrà sapere l'esito di quest'ultima operazione (la quinta in 10 giorni) nella speranza di poter finalmente programmare la rieducazione. Che sarebbe già un enorme passo in avanti in attesa della notizia più bella: poter ritornare in bici.