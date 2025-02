video suggerito

Barbora Bukovska in lacrime ai mondiali di cross: festeggia la vittoria, ma mancava ancora un giro Ai Mondiali di ciclocross 2025 la gara femminile Under 23 ha vissuto un incredibile finale quando Barbora Bukovska ha esultato davanti alla francese Revol per festeggiare la vittoria. Peccato che mancava ancora un giro prima del reale traguardo, con la ceca che poi è arrivata comunque sul podio. Ma al momento della premiazione non è riuscita a trattenere le lacrime di delusione.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile finale per la gara femminile Under 23 ai Mondiali di ciclocross che si stanno svolgendo in questi giorni in Francia con la giovanissima Barbora Bukovska che ha subito una atroce beffa sul traguardo della prova di categoria quando, convinta del successo, ha alzato le braccia al cielo. Peccato che aveva fatto male i conti e mancava ancora un giro alla reale conclusione, vedendosi beffata da Lise Revol che ha vinto il titolo iridato.

La gara femminile juniores dei Campionati del mondo si è svolta in condizioni quasi estreme che l'hanno caratterizzata come una prova ancor più difficile e complicata di quanto non fosse già sulla carta.ma soleggiate. Barbora Bukovská partiva tra i favori del pronostico, con la ragazza ceca che arrivava dalla vittoria nell'ultima gara di Coppa del Mondo a Hoogerheide. E non ha deluso le attese, anzi: è stata lei ad animare la gara da metà percorso fino alla fine. O quasi.

Nel penultimo giro, la fatica, la concentrazione e la consapevolezza di poter alzare il titolo iridato under23, hanno giocato il tiro mancino più crudele per uno sportivo: Bukovská ha dato vita ad una battaglia stellare con Revolová e soprattutto con Revol, giocandosi il successo. Ma proprio la ceca sul passaggio al traguardo ha esultato, pensando che la gara fosse finita quando invece mancava ancora una tornata. Che l'ha vista pagare anche psicologicamente la beffa, non riuscendo più a riprendere Revol che si è involata per l'oro.

Per Bukovská c'è stato comunque il podio, che ha attestato tutto il suo valore ma al momento della premiazione, vedendo Revol sul gradino più alto a festeggiare titolo e vittoria non è riuscita nascondere la propria frustrazione stentando a trattenere le lacrime di delusione per un episodio che difficilmente riuscirà a dimenticare in fretta.