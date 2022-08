Balsamo argento, Barbieri bronzo, grande Italia agli Europei di ciclismo: l’oro sfuma al fotofinish Agli Europei di ciclismo di Monaco arrivano altre due medaglie per l’Italia grazie a Balsamo e Barbieri, la prima è stata battuta per pochi centimetri.

A cura di Marco Beltrami

Proseguono senza sosta le soddisfazioni e i successi per l'Italia dello sport nella fase finale di questa caldissima estate. Le ultime gioie sono arrivate da Monaco di Baviera, in occasione dei Campionati Europei di ciclismo, grazie ad Elisa Balsamo e Rachele Barbieri che hanno reso ancor più importante il nostro medagliere, conquistando il podio.

Nella prova in linea femminile della kermesse continentale infatti sono arrivati una medaglia di argento e una di bronzo, per le due cicliste azzurre che si sono arrese alla favorita Lorena Wiebes, che ha conquistato la medaglia d'oro. Una stagione strepitosa la sua con ben 18 vittorie all'attivo, impreziosita dunque anche da un titolo continentale per cui ha dovuto comunque faticare e non poco.

Tutto per merito di Elisa Balsamo, che è stata in lizza per la vittoria fino alla fine, come confermato dal successo al fotofinish per pochi centimetri della Wiebes. Una domenica comunque positiva per i nostri colori, considerando soprattutto il momento e lo stato di forma della ciclista vincitrice, che ha comunque dovuto sudare e non poco per resistere alla bella rimonta della nostra atleta di punta.

Applausi dunque per Elisa che ha giovato anche dell'ottimo lavoro effettuato dalle compagne. A tal proposito, gioia meritata anche per Rachele Barbieri, che dopo aver contribuito al risultato della connazionale, si è tolta la soddisfazione di mettere in bacheca il bronzo. Una giornata dunque comunque molto positiva per l'Italia agli Europei di ciclismo, considerando anche il valore delle olandesi che si sono confermate pigliatutto in questa prova, con sei successi in sette edizioni. Per la Balsamo arriva un titolo da vice-campionessa d'Europa atleta del gruppo sportivo fiamme Oro della Polizia di Stato, dopo quello iridato e nazionale.