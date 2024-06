video suggerito

Assurdo incidente per Katie Archibald, cade da un gradino e si frantuma la gamba: niente Olimpiadi La pluricampionessa inglese di ciclismo su pista Katie Archibald non potrà partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi per un infortunio gravissimo: “Ho slogato la caviglia, rotta la tibia e il perone e mi sono strappata due legamenti dall’osso”. Il tutto cadendo semplicemente da un gradino in giardino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Katie Archibald non correrà per l'Inghilterra alle prossime Olimpiadi di Parigi: la pluricampionessa britannica si è spaccata una gamba e non potrà arricchire il suo bottino di medaglie ai Giochi nel ciclismo su pista, costretta all'operazione e al gesso. Un incidente tanto assurdo quanto ai limiti del reale che la stessa Archibald ha voluto raccontare attraverso i social: "Sono scivolata da un gradino".

Lei è una icona del ciclismo su pista a livello mondiale visto che nella sua straordinaria carriera ha vinto 45 medaglie tra Mondiali, Olimpiadi ed Europei. Ma Katie Archibald non potrà aumentare il già suo straordinario palmares perché si è ritrovata incredibilmente con una gamba rotta a poche settimane dall'inizio dei Giochi di Parigi. Che a questo punto diventano proibitivi per l'inglese, ad una edizione in cui ancora una volta avrebbe puntato ad altre medaglie per l'inseguimento a squadre, nel Madison e nell'Omnium.

Lo strano incidente di Archibald: cade da un gradino, si rompe tutto

A raccontare l'assurdo incidente di cui è stata vittima è la stessa ciclista inglese sui propri profili social dove mostra anche la gamba infortunata, la sinistra, completamente ingessata dal ginocchio in giù: "Sono inciampata su un gradino in giardino e sono riuscita, in qualche modo, a slogare la caviglia, a rompermi la tibia e il perone e a strapparmi due legamenti dall'osso. Che diavolo!" ha scritto Archibald in quello che è stato definito tra i più incredibili incidenti di sempre accaduto ad uno sportivo lontano da gare e allenamenti.

La drastica caduta è avvenuta nella giornata di martedì 19 giugno, condannando Archibald al letto d'ospedale e poi a una lunga riabilitazione. Corpo devastato, spirito intatto visto che è riuscita comunque a ironizzare per prima sulla propria situazione: "Sono in piena modalità principessa (e c'è voluto un team completo di medici e infermieri e medici del pronto soccorso per rimettere in linea il piede di Cenerentola con la ciabatta 👍)."

L'operazione e i tempi di recupero di Katie Archibald

Archibald si è letteralmente spaccata l'intera gamba sinistra, sia a livello tendineo che osseo dovendo sottoporsi ad immediata operazione chirurgica: "Ieri sono stata operata per rimettere insieme le ossa e riattaccare i legamenti. Poi speriamo che questo pomeriggio possa tornare già a casa. Cento grazie per i favolosi medici, infermieri, radiografi, portantini, fisio, chirurghi e altro ancora presso il Manchester Royal Infirmary"

Ora Archibald dovrà sottoporsi ad un periodo di totale riposo, per poi iniziare una lunga riabilitazione che la terrà lontana dalle piste per i prossimi mesi: "Un centinaio di scuse per quello che significa per la squadra olimpica… Sto ancora elaborando questa piccola notizia, ma ho pensato di confermarla pubblicamente. Potrei tornare con altri aggiornamenti o potrei stare lontano dai social per un po' – TBC. Ciao per ora"