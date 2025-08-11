Calcio
Zuazua e Martinez non si controllano e si strappano i capelli: terribile rissa nel calcio femminile

Durante il match di campionato tra Juarez e Tijuana, le calciatrici Miah Zuazua e Natividad Martinez hanno dato vita a una rissa furibonda con spintoni, colpi e capelli tirati: l’arbitra le ha espulse e ora rischiano una lunga squalifica.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Nemmeno il tempo di indignarsi per la brutta rissa in amichevole tra Betis e Como, ed ecco un altro episodio disdicevole in campo, questa volta nel calcio femminile. Due giocatrici hanno perso la testa durante il match valido per il campionato messicano tra Juárez e Tijuana: violenza pura tra Miah Zuazua e Natividad Martinez.

Rissa nel calcio femminile tra Miah Zuazua e Natividad Martinez

La tensione e, forse, anche il caldo hanno giocato un brutto scherzo alle due avversarie che, dopo un contrasto, hanno dato vita a una vera e propria rissa. Dopo il corpo a corpo per recuperare il pallone, sono arrivate prima le manate e poi spinte, colpi, tentativi di presa per il collo e, infine, anche capelli tirati. La calciatrice in maglia rossa ha iniziato a tirare con forza la coda di quella con la casacca verde.

Si è creato in campo il classico capannello e l’arbitra non è riuscita a intervenire per separare Zuazua e Martínez, ormai fuori controllo. L'ufficiale è stata quasi rigettata via. Fortunatamente ci hanno pensato le altre protagoniste della partita a mettersi in mezzo per riportare la calma, con le due contendenti allontanate quasi con la forza.

Espulsione doppia nella partita del Messico

Solo a quel punto la direttrice di gara ha preso provvedimenti estraendo il cartellino rosso. La giocatrice delle Bravas per un attimo ha addirittura pensato di protestare prima di lasciare definitivamente il campo. Per loro il rischio è di una lunga squalifica.

In una conferenza stampa post-partita, l’allenatore spagnolo di Juárez, Óscar Fernández, ha spiegato che la sua giocatrice si è avvicinata a lui mentre usciva dallo spogliatoio per scusarsi: "Ho parlato con Miah appena arrivato, si è scusata. Non ho visto l’azione, non ho visto niente, solo quel momento in TV. Si è scusata perché alla fine ci ha lasciato in 10″.

Costernata anche Martínez, a giudicare dalle parole del suo tecnico Romo, penalizzato dall’episodio: "Ovviamente, Natividad Martínez è una giocatrice importante per noi quando si tratta di recuperare palla, ed è difficile sostituirla. Sì, penso che ci abbia influenzato… credo abbia condizionato entrambe le squadre, ma noi ne siamo state un po’ più colpite".

Calcio
