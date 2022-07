ZTE-Milan dove vederla in diretta TV e live streaming: orario dell’amichevole di oggi Il Milan continua il suo avvicinamento alla stagione 2022-2023 e oggi affronta lo ZTE per la terza uscita della pre-season. La partita è in programma alle ore 18:00 e si vede in diretta TV e in streaming gratis su Sportitalia.

A cura di Vito Lamorte

Continua la pre-season 2022-2023 del Milan, che quest'anno proverà a difendere il titolo di campione vinto nella scorsa stagione. Dopo la sgambata con il Lemine Almenno e l'amichevole in Germania contro il Colonia, il Diavolo oggi scende in campo per la seconda amichevole estiva contro gli ungheresi dello ZTE Zalaegerszeg.

La partita Milan-ZTE è in programma oggi sabato 23 luglio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta TV e in streaming gratis su Sportitalia. Dopo l'amichevole, la squadra partirà per il ritiro in Austria.

A Zalaegerszeg sarà una lunga giornata di festa in onore dei campioni d'Italia, con un programma che inizierà all'ora di pranzo e finirà con il fischio d'inizio dell'amichevole tra i padroni di casa e i rossoneri. In occasione della gara nell’ovest dell’Ungheria Stefano Pioli dovrebbe ritrovare Maignan, Calabria, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali e Leao.

Dovrebbero esserci anche delle variazioni nella formazione che partirà dal 1′ ma, com'è successo nel corso della Telekom Cup, Pioli in difesa si dovrebbe affidare alla coppia centrale Kalulu-Gabbia, con Fikayo Tomori pronto a subentrare a gara in corso per mettere nelle gambe i primi minuti della sua stagione. Florenzi e Ballo-Touré sulle fasce. In attacco Giroud sembra già in grande spolvero, con la doppietta di Colonia che ha estasiato tutti i tifosi; e la coppia Rebic-Diaz che ha dato ottimi segnali

Partita: ZTE-Milan

Data: sabato 23 luglio 2022

Orario: 18:00

Canale: SportItalia

Streaming: sportitalia.it

ZTE-Milan oggi, dove vederla in diretta TV e live streaming

Dove è possibile vedere ZTE-Milan? La seconda amichevole estiva dei campioni d'Italia in carica sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia, come tutte le altre amichevoli della pre-season della squadra rossonera, al canale 60 del DTT.

Il match si potrà seguire anche in streaming gratis sul sito di Sportitalia e dall'app di Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android, e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv.

Le prossime amichevoli del Milan: il calendario delle partite

Dopo le amichevoli contro il Lemine Almenno e quella di Colonia, i campioni d'Italia proseguono la loro preparazione dal profumo europeo: la squadra di Stefano Pioli scenderà in campo tre volte in pochi giorni contro Zalaegerszegi, Wolfsberger e Marsiglia prima dell'inizio del campionato.

23/07/2022 ZTE FC-Milan

27/07/2022 Wolfsberger-Milan

31/07/2022 Marsiglia-Milan