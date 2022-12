Zhang scatenato alla festa di Natale dell’Inter: “All’uscita lasciate 5 euro, sono per il mercato” Curioso siparietto durante la festa di Natale dell’Inter: i protagonisti sono il presidente Steven Zhang e il direttore sportivo Piero Ausilio.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter si sta preparando per il big match contro il Napoli del 4 gennaio 2023 ma, nel frattempo, oltre ad allenarsi i ragazzi di Simone Inzaghi hanno preso parte alla festa di Natale organizzata dalla società a Milano.

Proprio durante la serata si è verificato un curioso siparietto che ha visto protagonista il presidente Steven Zhang: verso la fine della festa, il numero uno nerazzurro ha preso il microfono per un saluto ai presenti e ha chiuso il suo discorso con una battuta in inglese: "All'uscita lasciate tutti per favore 5 euro sul tavolo. Saranno soldi che serviranno a Piero (Ausilio ndr.) per il mercato invernale".

Autoironia da parte del giovane presidente dell'Inter sulla mancanza di fondi in vista della sessione di mercato che sta per iniziare.

Subito è arrivata la replica del direttore sportivo Ausilio che era sul palco insieme a lui e, dopo avergli strappato il microfono, ha risposto: "Sono 7 anni che sei in Italia e ancora non parli italiano". Nei video che sono stati pubblicati si vede Zhang che accusa un po' colpo tra l'ilarità generale, ma subito ripartono le danze e il momento viene mandato in archivio.

Stevan Zhang è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel corso dell'evento e si è espresso così sugli obiettivi dell'Inter: "Per la prima volta dopo tre anni possiamo essere qui. Sono tutti eccitati, approfitto per augurare Buon Natale a tutti. Prometto ai tifosi che faremo di tutto per risollevare la stagione e per vincere, auguri a tutti. Vogliamo vincere tanti trofei nel 2023, questo è l'obiettivo del club in ogni stagione. Lo abbiamo fatto negli anni scorsi e ci proveremo anche nel 2023".

Il presidente ha speso parole al miele per Lautaro Martinez, da poco campione del mondo, e Romelu Lukaku: "Sono felice per lui. Durante il Mondiale ha affrontato tante difficoltà, ma insieme all'Argentina ha lottato per superarle e sono arrivati in cima al mondo. In questi anni l'abbiamo visti crescere e migliorare, step by step. Siamo fiduciosi per Lukaku, ogni giorno lavora tanto. Non ha bisogno di alcuna pressione, nella seconda parte di stagione farà delle grandi prestazioni".