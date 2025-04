video suggerito

Zazzaroni svela la profezia su Inzaghi: “Un allenatore mi ha detto che non ne vince più una” L’Inter affronterà il Barcellona in Champions dopo aver trovato tre sconfitte consecutive: un ex allenatore fa un presagio nefasto sulla stagione di Simone Inzaghi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre sconfitte consecutive per l'Inter sono un dato allarmante in vista della semifinale di Champions League contro il Barcellona, ma qualcuno aveva già immaginato una strada tortuosa per Simone Inzaghi. Dopo la sconfitta di Bologna e quella nel derby di Coppa Italia per i nerazzurri è arrivato anche il KO contro la Roma che ha sfornato l'assist perfetto per il Napoli, ora capolista solitaria della Serie A. Non eravamo abituati a vedere la squadra così in difficoltà, ma Ivan Zazzaroni ha raccontato la profezia che era stata fatta da un vecchio protagonista del nostro calcio.

Sulle colonne del Corriere dello Sport il giornalista ha rivelato la conversazione che ha avuto dopo il derby con un allenatore che attualmente è senza squadra. Non rivela il nome del protagonista del suo aneddoto ma soltanto la profezia che gli ha fatto: secondo il tecnico l'Inter non avrebbe più vinto una partita da qui alla fine della stagione come una sorta di contraccolpo psicologico per tutto ciò che è accaduto nell'ultima settimana.

La profezia sulle sconfitte dell'Inter

Il nome del profeta non è stato rivelato: si sa soltanto che è un allenatore e che attualmente è a spasso, senza nessuna panchina. Il cerchio in cui pescare non è tanto ampio ma Zazzaroni si tiene stretto il nome, raccontando soltanto quello che si sono detti dopo la sconfitta dell'Inter per 3-0 nel derby di Coppa Italia: "M'è venuta in mente la profezia di un allenatore a spasso che dopo lo 0-3 di mercoledì scorso mi ha detto: ‘Vedrai, non ne vince più una'". Una sentenza che fin qui è stata pienamente rispettata e che rischia di diventare un nefasto presagio. Alle porte c'è l'andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, una partita alla quale i nerazzurri non arrivano nel modo migliore perché si portano sulle spalle tre sconfitte consecutive che gli sono costate l'eliminazione dalla Coppa Italia e il primo posto in Serie A.