Zaniolo si ferma in campo durante Atalanta-Udinese: infortunato richiama subito l'attenzione di Gasp Nicolò Zaniolo si è infortunato nel corso di Atalanta-Udiense. L'ex Roma richiama subito l'attenzione della panchina fermandosi prontamente per chiedere la sostituzione.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta vince e si gode qualche ora al primo posto nella classifica di Serie A insieme al Napoli di Conte che sarà impegnato contro l'Inter stasera. Una posizione che la Dea non manterrà per molto tempo dato che anche in caso di ko dei partenopei scivolerà sotto scavalcata dalla stessa squadra di Simone Inzaghi. Ma se Gasperini può comunque sorridere per questi tre punti arrivati dopo la vittoriosa trasfera in Champions a Stoccarda, dall'altra parte si rammarica per l'infortunio di Nicolò Zaniolo. L'ex Roma, in rete in Germania, si è dovuto fermare.

Entrato al minuto 68, il fantasista dell'Atalanta a pochi istanti dal triplice fischio ha chiamato subito l'attenzione della panchina di Gasperini per un guaio muscolare. Il gesto di Zaniolo infatti era abbastanza chiaro. L'atalantino infatti dopo aver sentito tirare a livello inguinale. Zaniolo raggiunge subito la panchina dell'Atalanta dopo essere stato sottoposto a una rapida visita in campo da parte dello staff medico del club bergamasco. Sfortunatissima l'Atalanta oggi dal punto di vista degli infortunati. Gasperini deve poi inserire Cuadrado.

Tutta la delusione di Zaniolo dopo l'infortunio.

Nelle prossime ore dunque Zaniolo effettuerà degli esami più specifici per verificare l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Zaniolo potrebbe sfruttare la pausa per le partite delle nazionali per recuperare dall'infortunio dato che non è stato convocato da Spalletti per i prossimi impegni dell'Italia. Un guaio per Gasperini che già prima della sfida contro l'Udinese aveva dovuto rinunciare a De Ketelaere che ha subito una lesione al bicipite femorale sinistro. Di certo Gasperini può sorridere sicuramente per avere una panchina lunga.

Gasperini deve fare a meno anche di De Ketelaere

Basti pensare che la Dea può contare su altri uomini d'attacco in quella posizione come lo stesso Pasalic ma anche Samardzic e il recuperato Brescianini. Da non dimenticare come la Dea durante il primo tempo abbia perso anche il difensore Dijmsiti sostituito da Ederson messo inizialmente in panchina da Gasperini per farlo riposare ma che di fatto ha dovuto mandare in campo a 25 minuti dal fischio d'inizio. Importante sarà ora la pausa per Zaniolo e l'Atalanta sperando che l'ex Roma non abbia subito un guaio muscolare serio.