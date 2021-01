Il triangolo no, non lo aveva considerato. Nemmeno la pressione che ne è scaturita di riflesso sui social. Davvero Nicolò Zaniolo credeva che scrivendo in pubblico frasi del tipo "ti posso baciare tutto il giorno" passasse inosservato? Davvero pensava che dando tanta evidenza alla sua nuova relazione (presunta, perché la diretta interessata per adesso ha smorzato i toni) con Madalina Ghenea non si sarebbe sollevato un polverone fatto di critiche e curiosità morbosa? Davvero non immaginava cosa si sarebbe scatenato alla notizia della gravidanza della sua ex, Sara Scaperrotta? No, il triangolo (del gossip) non lo aveva considerato. O, forse, lo aveva sottostimato. O, peggio ancora, ne aveva valutato con molta superficialità (e altrettanta immaturità professionale) le ricadute sulla vita privata e professionale.

Il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette…, la sua leva calcistica per adesso è stata scandita da talento e chiacchiere (molte, fuori dal campo) oltre alla sfortuna di essersi fatto male per due volte (e in maniera anche abbastanza grave) alle ginocchia. Due crociati rotti, altrettante operazioni e un lungo periodo di riabilitazione. Chissà, magari se fosse stato impegnato maggiormente con le cose di campo (inevitabile che ti colgano le distrazioni quando esci dal ritmo del lavoro quotidiano e dalla concentrazione massima che richiede) avrebbe evitato di restare in mezzo al guado di quel pasticciaccio brutto divenuto tempesta sui social.

Ecco perché, come annunciato in una story su Instagram pubblicata attraverso il profilo della madre, ha deciso di disattivare il suo account. Una decisione necessaria per alzare un po' il muro della privacy rispetto alle indiscrezioni tracimate in queste settimane. Zaniolo era intervenuto pochi giorni fa per spiegare quale fosse il suo rapporto attuale con Madalina Ghenea e spiegare che – nonostante la fine della relazione con Sara Scaperrotta – si sarebbe assunto tutte le responsabilità della paternità. Adesso la sortita social è per dire addio – per adesso – al mondo della piazza virtuale.