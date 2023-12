Zaniolo entra e salva l’Aston Villa al 97′: il primo gol in Premier regala il primato a Emery Nicolò Zaniolo entra all’81’ e al 97′ segna il suo primo gol in Premier League regalando il pareggio all’Aston Villa contro lo Sheffield United: una rete che consente alla formazione di Unai Emery di salire momentaneamente in testa alla classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nicolò Zaniolo protagonista per una notte in Premier League. L'esterno offensivo italiano entra in campo all'81' e in pieno recupero, al 97′, realizza il suo primo gol nel campionato inglese salvando il suo Aston Villa dalla sconfitta contro lo Sheffield United e regalando alla formazione di Unai Emery il momentaneo primato in classifica avendo agganciato in testa l'Arsenal (impegnato domani ad Anfield con il Liverpool).

Il 24enne nazionale ha sfruttato il cross di Douglas Luiz per colpire di testa e insaccare il pallone sotto la traversa lì dove il portiere avversario Foderingham non poteva arrivare. Un'incornata che ha dunque pareggiato il vantaggio avversario firmato da Archer pochi minuti prima del novantesimo che suonava come una beffa dato che fin lì i Villans avevano dominato in lungo e in largo il match senza però riuscire a segnare (anche se in realtà un gol lo avevano trovato con Bailey annullato però per un fallo rilevato dal VAR).

Pesantissimo dunque il secondo gol stagionale dell'ex Inter e Roma (il primo lo aveva segnato in Conference League lo scorso 14 dicembre contro il modesto Zrinjski Mostar) che sembra essersi messo alle spalle le difficoltà iniziali (dovute anche allo scandalo delle scommesse illegali nel quale inizialmente era stato tirato in mezzo insieme a Fagioli e Tonali) e cominciare a dimostrare il proprio valore anche Oltremanica. E chissà che proprio questo gol dal peso specifico così importante non gli faccia scalare nuovamente le gerarchie stabilite da Unai Emery che nelle ultime 7 partite di Premier League lo aveva messo un po' ai margini concedendogli soltanto tre piccoli spezzoni di gara.