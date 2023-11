Zaire-Emery è così giovane che ha bisogno del permesso dei genitori per giocare con la Francia Il centrocampista classe 2006 è stato convocato da Deschamps per le ultime partite delle Qualificazioni a Euro 2024. Zaire-Emery ha 17 anni ed è minorenne e per questo ha bisogno di un’autorizzazione firmata dai genitori per volare con la nazionale francese in Grecia.

A cura di Alessio Morra

Che fosse un baby fenomeno Warren Zaire-Emery lo si sapeva, ma in questi primi mesi della stagione 2023-2024 ha fatto uno step clamoroso e ha mostrato le sue grandi qualità, merito anche di Luis Enrique che non si fa problemi a lanciare i giovani. A 17 il centrocampista del PSG ha conquistato la prima convocazione in nazionale, Deschamps lo ha preso a bordo e già pensa a lui come nome a sorpresa per gli Europei. Ma è talmente giovane Zaire-Emery che per espatriare con la propria nazionale ha bisogno dell'autorizzazione dei genitori.

Classe 2006, Zaire-Emery ha 17 anni ed è il più giovane convocato nella nazionale maggiore francese dal 1914. Basta questo dato per far capire la pesantezza di questa convocazione da parte di Deschamps, che pure ha avuto modo di chiamare giocatori di alto livello, su tutti Mbappé, che già da giovanissimi erano sulla cresta dell'onda. Zaire-Emery il posto se l'è conquistato a suon di prestazioni ed è stato festeggiato, per la chiamata, dai compagni di squadra con un sincero affetto.

Zaire-Emery molto probabilmente avrà pure modo di fare il suo esordio. La nazionale transalpina si è già qualificata, ma vuole comunque vincere le ultime due restanti partite, che hanno un peso notevole in vista dal sorteggio della fase a gironi. La Francia sfiderà a Nizza Gibilterra sabato 18 novembre e poi chiuderà il raggruppamento affrontando la Grecia, martedì 21 novembre.

Per volare verso la Grecia il calciatore del PSG ha portato con sé nel ritiro di Clairefontaine un'autorizzazione firmata dai genitori. Un po' come capita ai ragazzi che vanno a fare una gita con la scuola. La notizia l'ha data L'Equipe che ha spiegato che questo è un atto formale, ma che serve per rispettare una legge del 2016, una legge relativa alla lotta al terrorismo, e che è entrata in vigore nel gennaio 2017.

Questa legge stabilisce che qualsiasi minore residente in Francia, di qualsiasi nazionalità, voglia o debba lasciare il paese senza almeno uno dei genitori ha bisogno di un'autorizzazione. Per questo motivo il giovane Zaire-Emery ha bisogno di un'autorizzazione firmata da papà e mamma per volare in Grecia, dove magari sarà pure in campo con Les Bleus.