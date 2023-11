Zaire-Emery convocato per la prima volta nella Francia: i compagni del PSG gli fanno la festa Bella sorpresa di Mbappé, Hakimi e altri compagni del PSG a Zaire-Emery convocato per la prima volta nella nazionale francese.

A cura di Marco Beltrami

Impossibile restare indifferenti di fronte alle prestazioni di Warren Zaire-Emery soprattutto se sei il ct della Francia. Didier Deschamps infatti ha convocato per la prima volta in nazionale il giovane talento del PSG. Un meritato riconoscimento per il centrocampista originario della Martinica, che ha ricevuto un tributo da tutti i suoi compagni di squadra. Una scena che conferma la stima per questo classe 2006, amatissimo nello spogliatoio.

Oltre ai cinque "italiani" Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud (Milan), Adrien Rabiot (Juventus) e Marcus Thuram (Inter), degna di nota tra le convocazioni di Deschamps per le ultime sfide di qualificazione agli Europei contro Gibilterra e Grecia è stata quella di Zaire-Emery. 14 prestazioni quasi sempre di altissimo livello, condite da 2 gol e altrettanti assist per questo ragazzo prodotto delle Giovanili sul quale Luis Enrique fa un costante affidamento.

Sul profilo ufficiale del PSG è stato pubblicato un video relativo al momento in cui è arrivata l'ufficialità della convocazione in nazionale di Zaire-Emery. Quest'ultimo ha ricevuto la visita a sorpresa dei compagni di squadra, letteralmente scatenati. Alcuni Bleus tra i quali Kylian Mbappé, Achraf Hakimi e Randal Kolo Muani hanno fatto irruzione nella stanza del calciatore che si trovava sul letto e gli sono saltati addosso festanti.

Incontenibili i calciatori che hanno letteralmente fatto sparire il "povero" Zaire-Emery. Ben fatto fratello, ben fatto”, ha salutato Kylian Mbappé, abbracciando il giocatore più giovane convocato per la squadra francese dal 1914. “Te lo meriti”. Una scena bellissima che la dice lunga sull'affetto del gruppo per questo ragazzo che nonostante l'exploit mantiene un profilo molto basso. Nonostante tutto infatti, grande sobrietà da parte del centrocampista del quale sentiremo parlare ancora a lungo: "Ho appena saputo di essere stato convocato per la prima volta nella nazionale francese. Sono molto felice, molto contento".