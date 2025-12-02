Yuri de Carvalho in campo con il braccialetto elettronico alla caviglia: scoppia il caso in Brasile

In Brasile sta facendo discutere la storia di Yuri de Carvalho, centrocampista offensivo del Goytacaz che è sceso in campo indossando un braccialetto elettronico alla caviglia. Un caso clamoroso che ha fatto scalpore in tutto il mondo: il giocatore è attualmente ai domiciliari dopo una condanna per traffico di droga, ma questo non gli ha impedito di giocare una partita delicatissima della Série B2 del Campeonato Carioca che potrebbe addirittura incoronarlo campione. Ge.Globo ha diffuso le immagini del suo ingresso in gara dove si vede chiaramente il braccialetto elettronico sotto il calzettone sinistro che ha catturato immediatamente l'attenzione di tutti.

Yuri de Carvalho gioca con il braccialetto elettronico

Il caso non è isolato, dato che il brasiliano ha giocato l'intera stagione indossando il braccialetto elettronico alla caviglia. Yuri de Carvalho è stato arrestato nel 2018 per traffico di droga ed è stato richiuso per sette anni nel centro di detenzione Dalton Crespo de Castro. Lo scorso maggio ha ottenuto gli arresti domiciliari e deve indossare il dispositivo elettronico per finire di scontare la sua pena ed essere controllato dalle autorità. Secondo fonti vicine al Goytacaz nessuno si è posto il problema dato che non c'è una norma a riguardo.

Yuri de Carvalho indossa un braccialetto elettronico sotto il calzettone sinistro

Il centrocampista infatti non violerebbe il regolamento della Federazione calcistica dello Stato di Rio de Janeiro semplicemente perché non c'è nessun divieto specifico per il suo caso. Se il giudice concede il permesso per l'attività sportiva allora può scendere in campo, soprattutto perché il braccialetto elettronico non figura tra gli elementi vietati durante il gioco. La sua squadra potrebbe essere promossa dopo l'ultima partita e Yuri de Carvalho è stato convocato normalmente e addirittura il suo club sta pensando di rinnovargli il contratto.