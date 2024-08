video suggerito

Weah segna da infortunato, Thiago Motta lo sorprende con una richiesta bizzarra: vuole la maglia Episodio particolare in Juventus-Como, svelato dalle telecamere di DAZN, con Motta che ha provato a risollevare il morale di Weah.

A cura di Marco Beltrami

Inizio di stagione dolce-amaro per Timothy Weah con la Juventus. Il duttile calciatore americano, ha segnato il secondo gol dei bianconeri contro il Como ma si è infortunato e sarà costretto ad un periodo di stop forzato. Il suo allenatore Thiago Motta ha cercato di tirarlo immediatamente su già in campo dopo la rete, con una battuta.

Weah segna contro il Como, Thiago Motta ha una richiesta particolare

Weah che aveva accusato dolore poco prima in occasione di un contrasto con Sala, è riuscito comunque a portarsi al tiro trovando il 2-0. Festa grande per lui che non ha esultato, amareggiato probabilmente per l'infortunio muscolare. Dopo aver ricevuto l'abbraccio dei compagni, Timothy è stato chiamato a gran voce dal suo tecnico. Quest'ultimo dopo aver ottenuto la sua attenzione gli ha urlato: "Tim! Tim! Mi regali la tua maglia. La tua, me la dai".

Motta vuole la maglia di Weah che esce per un infortunio muscolare

Sorpreso il calciatore, che solo dopo un po' si è lasciato andare al sorriso. Un sorriso condiviso da Motta, entusiasta della prestazione del ragazzo statunitense, a cui ora dovrà rinunciare. Infatti quel problema muscolare si è rivelato non una cosa di poco conto: gli esami a cui si è sottoposto allo JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Curioso come sia proprio lo stesso infortunio del compagno Thuram, alla coscia sinistra. Arrivederci tra 10 giorni per Weah con la speranza di un ritorno agli allenamenti.

Quando torna Weah dopo l'infortunio

Thiago Motta dovrà fare a meno di lui per le partite contro il Verona e la Roma. La speranza del nuovo allenatore della Juventus e di averlo a disposizione dopo la sosta per la trasferta del 15 settembre a Empoli. Per ora l'ex mister del Bologna dovrà accontentarsi della maglietta del suo esterno.