video suggerito

La Juventus perde Weah e Thuram dopo la prima partita: le condizioni e quando torneranno in campo Prime tegole per la Juventus in questa stagione, si fermano Thuram e Weah per un problema al bicipite femorale: quando potranno tornare in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la vittoria contro il Como nella prima giornata di campionato arrivano notizie per nulla positive per la Juventus: Khephren Thuram e Timothy Weah si fermano subito a causa di un infortunio e lasceranno Thiago Motta con due vuoti in campo per alcune settimane. Entrambi hanno sofferto di problemi muscolari durante la gara di ieri e bisognerà attendere diverso tempo prima di poterli rivedere in campo. Lo statunitense ieri ha addirittura segnato il gol del 2-0 quando era già infortunato alla fine del primo tempo, per poi essere sostituito durante l'intervallo per evitare di aggravare le sue condizioni.

Il bollettino medico di Weah e Thuram

Gli aggiornamenti dati dopo gli accertamenti medici non fanno ben sperare. I due giocatori hanno subito una lesione di basso grado del bicipite femorale, un problema che avrà bisogno di alcuni giorni prima di essere superato e che li costringerà a nuovi esami entro dieci giorni. Il bollettino ufficiale diramato dalla Juventus non è rassicurante: "A seguito dei problemi muscolari accusati nel corso della partita di ieri sera, questa mattina Khephren Thuram e Timothy Weah sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato per il primo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e per il secondo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi sono previsti nuovi esami tra circa 10 giorni".

Quando torneranno in campo

Non ci sono ancora tempi certi per quanto riguarda il recupero di Weah e Thuram che dovranno essere sottoposti a nuovi accertamenti. Di sicuro non ci saranno nella prossima giornata, quando la Juve andrà in casa del Verona, e neanche in quella successiva quando allo Stadium andrà in scena il big match contro la Roma. Dunque è molto probabile che i giocatori rientreranno in campo direttamente dopo la sosta per le nazionali, prevista a cavallo tra la terza e la quarta giornata, mettendosi di nuovo a disposizione di Thiago Motta per la metò di settembre, prima dell'incontro con l'Empoli.