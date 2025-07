Okoye squalificato 2 mesi per il caso scommesse: la sospensione partirà dalla prima partita ufficiale

Emil Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, è stato squalificato 2 mesi dopo il caso scommesse che l’aveva visto coinvolto. Per l’estremo difensore dei friulani la sospensione prenderà il via dalla prima partita ufficiale dell’Udinese.

Emil Maduka Okoye è stato squalificato 2 mesi dopo il caso scommesse che l'aveva visto coinvolto dopo una partita contro la Lazio nella stagione 2023/2024. Il portiere dell'Udinese era stato infatti deferito per illecito sportivo a causa di una presunta combine. L'estremo difensore dei friulani fu accusato di essersi fatto ammonire volontariamente durante la sfida contro i biancocelesti di quell'annata. Da lì fu scoperto un flusso anomalo di scommesse.

Il Tribunale Federale Nazionale ha oggi comunicato ufficialmente la propria decisione con una note sanzionando il portiere con una squalifica che prenderà il via a partire dalla prima competizione ufficiale della stagione 2025/2026. Questa la nota del Tribunale: "Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Emil Maduka Okoye la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica in gare ufficiali, a decorrere dall'inizio della prima competizione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026".

Okoye in campo contro il Cagliari.

Per Okoye dunque, dopo aver letto la sentenza, la squalifica prenderà il via dalla prima gara ufficiale della stagione che vedrà l'Udinese in campo in Coppa Italia il prossimo 18 agosto contro la Carrarese. Da quel momento in poi inizierà la sospensione del portiere dei friulani che così salterà complessivamente sei partite di campionato e potrà tornare a disposizione del tecnico Runjiac soltanto il prossimo 19 ottobre quando l'Udinese sarà impegnata in trasferta sul campo della neopromossa Cremonese.

Okoye potrebbe anche presentare ricorso

Non è ancora chiaro se Okoye farà ricorso contro questa squalifica ma sicuramente si tratta di una sospensione di soli 60 giorni. Tra dieci giorni saranno ufficialmente note le motivazioni che hanno portato il Tribunale a dare questa sentenza. Da qui si potrà capire meglio se il giocatore e l'Udinese a quel punto vorranno portare avanti il ricorso anche se in questo momento questa sembra essere una possibilità molto improbabile. La sensazione è che il portiere sconterà i due mesi di squalifica per poi tornare in campo.