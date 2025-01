video suggerito

Okoye sotto indagine per scommesse: per il portiere dell’Udinese fatale una ammonizione contro la Lazio Il portiere dell’Udinese Maduka Okoye è finito sotto inchiesta per un possibile giro di scommesse illecite a seguito di una sua ammonizione nella partita contro la Lazio dello scorso marzo. Le indagini sono in corso, la segnalazione è arrivata da una delle aziende autorizzate ad operare nel campo del gioco, davanti a flussi anomali di puntate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ombra del calcio scommesse cala ancora sulla Serie A e questa volta a finire nel mirino degli inquirenti è il portiere dell'Udinese Maduka Okoye, sotto inchiesta dopo una segnalazione giunta da un bookmaker per una serie di scommesse anomali che hanno gatto registrare importi rilevanti. Sotto osservazione l’ammonizione dell’estremo difensore bianconero durante la partita tra Lazio e Udinese dell’11 marzo 2024. Insieme al giocatore è finito nell'inchiesta un imprenditore e titolare di un locale molto frequentato dai giocatori dell'Udinese.

La segnalazione su Okoye tramite l'algoritmo: puntate anomale

A fare la segnalazione alle autorità e a rilevare l'anomala concretizzazione del sospetto di giocate illecite è stata la Sisal, tra le aziende autorizzate dal Governo italiano ad operare nel settore del gioco e delle scommesse. Attraverso l’algoritmo creato proprio per individuare le anomalie nelle giocate, la società ha quindi segnalato la singolarità della situazione alle autorità competenti che hanno aperto una indagine. Okoye si è già rivolto ad un avvocato dopo essere venuto a conoscenza da parte della Procura di Udine alla fine di dicembre.

Perquisizioni e sequestri: la Procura di Udine indaga su Okoye e su un imprenditore

La Procura di Udine avrebbe già dato mandato al personale della questura di eseguire tutti gli accertamenti necessari, tra cui le perquisizioni negli immobili frequentati dagli indagati alla ricerca delle ricevute delle giocate. Fonti vicino agli inquirenti affermano che si è entrati anche in possesso del contenuto di alcune chat via telefono cellulare che potrebbero confermare il reato. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe ci sia anche una "base" di incontro: si potrebbe trattare di una pizzeria specifica, locale molto frequentato dai calciatori dell'Udinese, il cui titolare risulta anch'egli tra gli indagati.

Leggi anche Il video delle ammonizioni studiate da Kike Salas: rischia la radiazione e tre anni di carcere

L'episodio "incriminato": l'ammonizione di Okoye contro la Lazio

L'episodio sotto i riflettori riguarda la partita dello scorso marzo tra Lazio e Udinese in cui Okoye venne ammonito dall’arbitro nella ripresa, per perdita di tempo. Un gesto normale diventato sospetto per le ingenti puntate fatte proprio sul campo "ammonizione" per il portiere dei friulani, Ora resterà da capire se si sia trattato di un caso isolato p se vi sia dietro la criminalità organizzata. Il club al momento non commenta, mentre l'avvocato di Okoye ha già detto che si tratta di un fatto "irrilevante".