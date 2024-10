Weah deve fermarsi mentre annuncia il vincitore del Pallone d’Oro: gli urlano un nome dalla platea

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La notte di Parigi ha incoronato Rodri come vincitore del Pallone d'Oro 2024. A consegnargli il premio è stato George Weah che quell'ambito trofeo l'aveva ricevuta nel 1995. L'ex attaccante del Milan è stato protagonista di un simpatico siparietto sul palco insieme a Drogba e alla presentatrice della serata. Tra aneddoti, ricordi e racconti, Weah ha stemperato la tensione di quel momento prima di procedere all'apertura della busta. E proprio nel momento in cui la apre, ecco che dalla platea urlano un solo nome: quello di Vinicius.

Weah non fa neanche in tempo a sollevare il lembo della busta che viene sommerso dallo stesso coro: "Vini! Vini! Vinicius". L'ex attaccante rossonero con un sorriso stampato sul volto alza lentamente la testa quasi a voler far tacere gentilmente quel fastidioso ronzio mentre qualcuno chiede davvero a queste persone di restare in silenzio. La presentatrice cerca di riderci su e parla di tensione del momento "suspense". Con la stessa calma e naturalezza allora Weah abbassa nuovamente lo sguardo verso la busta e annuncia finalmente il nome che tutti stavano aspettando sin dalle prime ore del pomeriggio: "Rodri!".

Chiaramente in quel momento dalla platea qualsiasi tipo di fischio contrariato per la conquista del Pallone d'Oro da parte del centrocampista del Real Madrid è stato coperto. Weah attende Rodri che con molta calma guadagna il palco poiché ancora con le stampelle per via del brutto infortunio subito. Il giocatore di Guardiola è emozionatissimo, si mette le mani sul volto che non cancellano le lacrime appena accennate sul volto. Sale sul palco, si prende quel premio e poi fa un discorso molto profondo in cui spiega anche le sue difficoltà.

La protesta del Real Madrid che ha disertato la cerimonia di premiazione

Nel frattempo viene svelata la classifica finale con Vinicius che si piazza secondo davanti a Bellingham terzo e Carvajal quarto. In pratica il Real Madrid resta dietro nonostante la vittoria dell'ultima Champions League. Nel pomeriggio l'indiscrezione sulla vittoria di Rodri ha fatto infuriare Perez e il club spagnolo che ha disertato in massa la cerimonia in segno di protesta. Contrariati da quella decisione di non assegnare il premio a Vinicius che fino a poche ore prime di questa serata sembrava nelle sue mani.