Wanderson Brandao de Sousa muore sul colpo: il fratello 16enne stava pulendo un fucile da caccia

Wanderson Brandão de Sousa, calciatore brasiliano dell’Aragoiania, è morto sul colpo dopo essere stato centrato alla nuca da una fucilata partita accidentalmente dall’arma che stava pulendo il fratello di 16 anni.

Tragedia nel calcio brasiliano: Wanderson Brandão de Sousa, calciatore 18enne dell'Aragoiania, è morto sul colpo dopo essere stato colpito alla nuca da un proiettile partito accidentalmente – questa sarebbe l'ipotesi degli inquirenti – dal fucile da caccia che stava maneggiando il fratello minore di 16 anni. Una morte assurda. Tutto è avvenuto in un attimo: secondo la Polizia Civile di Goiania, l'incidente mortale ha avuto una dinamica casuale, il colpo sarebbe partito mentre il fratello del giocatore stava pulendo il fucile.

Wanderson Brandão de Sousa ucciso con un colpo di fucile accidentale dal fratello di 16 anni

Brandão de Sousa è morto domenica nella casa dove vivevano i suoi fratelli: la fucilata secca alla nuca non gli ha lasciato scampo, né l'intervento del personale sanitario ha potuto fare qualcosa per salvarlo. Appurata la dinamica dell'accaduto, l'inchiesta sta cercando di capire l'origine dell'arma da fuoco che ha sparato il colpo mortale. Il ragazzo sospettato di aver premuto il grilletto non è stato ancora interrogato, l'accusa per lui è di omicidio colposo, ovvero non c'era l'intenzione di uccidere.

"Il fratello che ha sparato è sotto shock", ha detto il direttore sportivo dell'Aragoiania, Silvanio Rodrigues Castro, comunicando al contempo che il club ha sospeso per qualche giorno le attività sportive e le lezioni della scuola calcio in memoria del suo calciatore deceduto.

Leggi anche Il figlio di Thiago Silva convocato dall'Inghilterra: Iago potrebbe non emulare il papà

Chi era Wanderson Brandão de Sousa, terzino sinistro brasiliano dell'Aragoiania FC

Wanderson Brandão de Sousa giocava come terzino sinistro nella prima squadra dell'Aragoiania Futebol Clube. La squadra rappresenta la città di Goiania (nello stato brasiliano del Goias) in competizioni amatoriali, come la Copa Vale Rio dos Bois, torneo cui il calciatore stava attualmente partecipando. "Un ragazzo sempre calmo, molto tranquillo, non dava nessun problema. Un giovane umile, dedito al lavoro, con un buon rapporto con lo staff tecnico, gli atleti e gli amici. È una grande perdita per la città", ha detto il club, mandando le proprie condoglianze alla famiglia.

Wanderson Brandão de Sousa (sulla destra) è morto tragicamente a 18 anni

Sui social, compagni di squadra e amici hanno pianto la scomparsa di Wanderson e gli hanno reso omaggio: "Non sarai mai dimenticato, sei nei nostri cuori".