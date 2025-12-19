Wanda Nara incontrollabile in studio, riprese TV interrotte: colpa di Mauro Icardi, ha avuto ragione
Wanda Nara fuori controllo negli studi di MasterChef, con la necessità per gli addetti ai lavori di interrompere le riprese. Il motivo del crollo emotivo di quella che è una dei giudici della trasmissione? Il suo ex Mauro Icardi e, in particolare, una decisione del giudice relativa ai figli, oggetto di una disputa legale tra i due.
Wanda Nara e la disputa con Mauro Icardi, cosa è successo a Masterchef
Questa volta a far discutere in Argentina non è l’ennesimo siparietto tra Wanda e il suo ex marito Maxi López tra i concorrenti dello show. Sono circolate nelle ultime ore indiscrezioni relative a un momento difficile vissuto dalla donna durante una delle registrazioni delle ultime puntate.
A quanto pare, nell’ambito della vicenda relativa alla custodia delle figlie, Mauro Icardi ha conquistato un obiettivo importante: il tribunale ha stabilito infatti che l’ex centravanti di Sampdoria e Inter potrà trascorrere il Natale con le sue bambine. Per questo l’attuale attaccante del Galatasaray sarà in Argentina dal 22 al 27 dicembre, con buona pace della sua ex compagna e madre delle figlie.
Il racconto della fonte vicina a Masterchef
L’ufficialità di questa decisione è arrivata proprio mentre Wanda era negli studi televisivi. Non se l’aspettava l’ex lady Icardi e sua procuratrice, che ha avuto una reazione isterica. Pianti, urla e caos, con la sospensione dei lavori. Una fonte ha rivelato alla stampa argentina:
"Tutto il suo piano estivo è andato in fumo. Non sarebbe andata a Punta del Este comunque, perché non può portare le figlie fuori dal Paese. Ha avuto qualche problema con i suoi avvocati… perché il suo avvocato è in prigione. Wanda è scoppiata subito a piangere quando ha ricevuto il messaggio e ha scoperto la notizia. Credo che il problema sia che Wanda non pensa prima di agire, ragazzi. Penso – non so se il suo avvocato glielo abbia spiegato bene, se è ben informata – voglio dire, quando inizi una guerra di questa portata con il padre dei tuoi figli…", hanno analizzato.