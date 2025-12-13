Calcio
Maxi Lopez provoca Wanda Nara: “Fammi guadagnare soldi”, e scoppia il siparietto con Icardi di mezzo

Maxi Lopez e Wanda Nara scintille simpatiche a MasterChef: battute, riferimenti ai soldi e il retroscena sulla vita insieme in Russia.
A cura di Marco Beltrami
Maxi Lopez sembra disposto veramente a tutto pur di vincere MasterChef Celebrity. Un esempio? L'ex attaccante argentino con un passato in Serie A, tra Catania, Milan, Samp, Chievo, Torino e Udinese, sta indossando anche una lunga parrucca bionda per riprodurre il look dei bei tempi. Nella trasmissione televisiva, il centravanti si sta confrontando con la sua ex moglie Wanda Nara, che è una delle conduttrici. I rapporti tra i due sono tornati buoni e non sono mancati gli scambi di battute con riferimenti anche all'avventura calcistica condivisa e a Mauro Icardi.

Wanda Nara e Maxi Lopez, che scambi a MasterChef

L'ex calciatore era alle prese con la preparazione di un piatto, quando si è confrontato con la sua ex, accompagnata dal giornalista Pablo Giralt. Lopez ha cercato simpaticamente di corrompere la madre dei suoi tre figli, chiedendole se potesse aiutarlo a vincere o a fargli guadagnare dei soldi nella competizione. La risposta è stata a tono: lei non poteva certo trasformare l'attaccante in un "campione del mondo", eppure ha fatto il suo lavoro all’epoca curando i suoi interessi: Ti ho sempre fatto guadagnare soldi”.

Nell’intervista personale però Maxi ha tirato in ballo anche Mauro Icardi, facendo riferimento alla maggiore fortuna di Wanda come procuratrice del suo collega: "Ha fatto guadagnare soldi all’altra amministrazione, ma non a questa". Il dibattito tra i due è diventato serrato, anche perché è tornato alla ribalta il passato condiviso. Lopez ha ricordato quando Wanda Nara si prese le responsabilità del suo trasferimento: "Questi sono gli spostamenti che ho fatto: Russia, Brasile”.

Gli aneddoti del passato

La conduttrice, dopo aver riconosciuto la sua estraneità nella decisione di approdare all’FK Mosca, ha ribattuto: "Non ho fatto io il trasferimento, ma ho fatto il trasloco. Quando siamo andati in Russia, chi ha portato tutta la roba?". Il discorso è entrato nel vivo, visto che l'ex bomber ha risposto per le rime: "Hai goduto dei vantaggi in Russia". La chiosa? Un aneddoto particolare da parte di Wanda: "Sai cosa significava andare a farmi la ceretta e dover spiegare in russo come volevo la mia zona bikini?". Tutto per sottolineare la difficoltà di dover fare l’agente.

0 CONDIVISIONI
