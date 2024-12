video suggerito

Walukiewicz fa fatica a respirare in Bologna-Torino: si accascia da solo poi esce in barella Problemi per Walukiewicz in Torino-Bologna e sostituzione necessaria. A quanto pare il difensore, finito poi in ospedale, avrebbe accusato difficoltà respiratorie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sebastian Walukiewicz è finito ko durante il primo tempo della partita tra il Bologna e il Torino. Il difensore ha rimediato un infortunio dalla dinamica strana e tutta da ricostruire, che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella. Dolorante al costato, il polacco che a giudicare da quanto visto ha anche avuto difficoltà nella respirazione. Non è da escludere l'ipotesi di un malore, con il giocatore sempre lucido, sereno e cosciente. A quanto pare è reduce da un'influenza.

Cosa è successo a Walukiewicz, lo strano infortunio in Torino-Bologna

Si è accasciato al suolo da solo l'ex Cagliari dopo una proiezione offensiva finita male. Il calciatore del Toro, dopo aver recuperato la posizione si è piegato in due sulle ginocchia e poi si è steso sul terreno di gioco. Apparenti difficoltà respiratorie per Walukiewicz che almeno nell'immediato non è sembrato pagare le conseguenze di colpi ricevuti al costato.

Walukiewicz esce in barella, possibili problemi respiratori

Situazione sotto controllo, con i medici che dopo averlo messo su un fianco, hanno richiamato l'attenzione della panchina chiedendo subito il cambio. Uno dei sanitari in particolare ha anche tenuto la testa del difensore che è stato poi posizionato sulla barella. Uscita dal campo e ritorno negli spogliatoi per il giocatore, dopo questo "strano" infortunio. Potrebbe essersi trattato di un piccolo malore per Walukiewicz o per magari le conseguenze di una botta ricevuta molto prima, magari nelle fasi iniziali delle sfida. Si aspetta ora il verdetto del Torino e comunicazioni ufficiali.

Una tegola anche per Vanoli che infatti ha reagito con rabbia alla notizia della necessità della sostituzione per il suo giocatore, essendo già in emergenza nella zona centrale della difesa. Al momento però la priorità sono le condizioni di salute di Walu con la speranza che non si sia trattato di nulla di grave. Per questo si parla anche di uno spostamento in ospedale per eventuali accertamenti.