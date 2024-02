Vlahovic salta Juve-Udinese, Allegri può cambiare modulo e pensa a Carlos Alcaraz dall’inizio Dusan Vlahovic con ogni probabilità salterà Juventus-Udinese. Nel Monday Night Allegri potrebbe schierare la squadra con uno schema differente. Sarà così se Carlos Alcaraz giocherà dal primo minuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Le sensazioni dei giorni scorsi sono state confermate. A meno di clamorosissime sorprese Dusan Vlahovic non sarà convocato da Allegri per il Monday Night della 24ª giornata della Serie A tra Juventus e Udinese. Il tecnico livornese recupera Milik, che ha scontato la squalifica, e starebbe pensando a una grande novità. La Juve potrebbe proporre un altro modulo e nell'undici titolare potrebbe esserci spazio per Carlos Alcaraz, che in ogni caso dovrebbe vivere la sua prima partita.

Juventus-Udinese si giocherà di lunedì a causa del Festival di Sanremo, che ha prodotto lo spostamento di quest'incontro. I due giorni in più non sono serviti all'attaccante serbo, che aveva accusato un problema muscolare nel match con l'Inter di domenica scorsa. Vlahovic al 99% sarà fuori e al suo posto toccherà al polacco Milik, che vuole riscattarsi dopo la sciagurata espulsione del match con l'Empoli. In avanti con lui ci sarà uno tra Yildiz e Chiesa, che invece ha recuperato ed è disponibile.

Allegri non disporrà di Danilo, che sconterà un turno di squalifica, e probabilmente cederà il posto al connazionale Alex Sandro. Qualcosa potrebbe cambiare a metà campo perché il tecnico livornese è tentato da Carlos Alcaraz, calciatore preso nel mercato di gennaio dal Southampton. L'allenatore è stuzzicato dalla presenza dell'argentino dal primo minuto e se così sarà i bianconeri potrebbero passare al 3-4-2-1 e in quel caso ci sarebbe un ballottaggio vero tra Chiesa e Yildiz.

Dovesse giocare Alcaraz la Juve potrebbe, per una volta, abbandonare l'abitudinario 3-5-2 e giocare con un centrocampo più dinamico con Cambiaso e Kostic sulle fasce e con Locatelli e Rabiot centrali. McKennie finirebbe in panchina. Miretti al momento è influenzato e difficilmente sarà a disposizione.