La Juve perde i pezzi: infortunio al ginocchio per Perin, Vlahovic rischia di saltare l’Udinese

Il giorno dopo il ko di San Siro con l'Interè piuttosto pesante per la Juventus, che si trova a 4 punti dai nerazzurri, che hanno pure una partita da recuperare. Ma i bianconeri devono anche fare i conti con gli infortuni. Gli esami strumentali hanno confermato un problema muscolare per Vlahovic. Mentre il secondo portiere Perin rischia un lungo stop per un problema al ginocchio.

Mattia Perin, validissimo vice di Szczesny, nel corso dell'allenamento odierno ha riportato un trauma al ginocchio destro. L'ex genoano è stato sottoposto agli esami presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale. Va da sé che dovrà fermarsi per qualche settimana. La Juventus nel comunicato non ha parlato di tempistiche, ma rischia fino a un mese di stop. Non ci sarà contro Udinese, Verona e Frosinone, potrebbe tornare per la sfida di Napoli. Il vice del titolarissimo portiere polacco dunque diventerà Pinsoglio, che da diverse stagioni è nell'organico dei bianconeri.

Vlahovic invece si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un sovraccarico all'adduttore della coscia destra. Per il Monday Night del 12 febbraio con l'Udinese non si possono fare previsione, ma il serbo è a rischio. L'evoluzione giornaliera sarà determinante per capire se Allegri potrà inserirlo nei convocati. Nessun problema invece per Federico Chiesa, che ha riportato ‘solo' una contusione al piede destro, e contro i friulani dovrebbe essere a disposizione.

La Juventus tornerà in campo lunedì 12 febbraio e lo farà contro l'Udinese, un testa coda che varrà tanto anche per la zona retrocessione. La Juve saprà il risultato dell'Inter (in campo a Roma) vorrà tornare al successo, che non è arrivato negli ultimi due turni. Mancherà anche Danilo, era diffidato ed è stato ammonito contro l'Inter. Il brasiliano dovrà scontare un turno di squalifica.