Sanremo incide sul calendario della Serie A: Juventus-Udinese “cambia” giorno La finale di Sanremo ha influito sulle valutazioni per la collocazione di Juventus-Udinese. Il calendario di Serie A sarebbe stato diverso senza il Festival. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Perché Sanremo è Sanremo, e lo sa anche la Serie A. Il popolare Festival della canzone italiana ha influito anche sulla programmazione del massimo campionato, con la decisione di cambiare le carte in tavola e lo slot per una partita in particolare, ovvero Juventus-Udinese. Il match dell'Allianz Stadium inizialmente in programma sabato 10 febbraio alle 20:45 è stato spostato a lunedì 12 febbraio alla stessa ora.

Tutto è legato al fatto che proprio sabato sera è in programma la finale del Festival di Sanremo in cui si decreterà il vincitore della 74edizione. Come sempre l'evento catalizzerà l'attenzione mediatica degli italiani, e per questo si è riflettuto anche sul calendario della Serie A. Come riportato da Calcioefinanza.it, Juventus-Udinese era una delle tre partite che sarà trasmessa anche su Sky oltre che su DAZN.

La piattaforma satellitare per i tre match in co-esclusiva ha a disposizione tre slot orari, ovvero il sabato e il lunedì alle 20:45 e la domenica alle 12:30. In condizioni "normali", quella che viene considerata la partita più potenzialmente seguita (le altre di Sky sono Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone) è destinata ad essere collocata il sabato sera.

Alla luce della possibile contemporaneità con Sanremo, ecco allora che si è optato per piazzare Juventus-Udinese di lunedì, quando Sanremo sarà ormai consegnato agli archivi. Appuntamento dunque all'Allianz Stadium per il monday night, che vedrà impegnata la seconda in classifica contro i friulani a caccia di punti salvezza. E sabato sera? Alle 20:45 si disputerà Sassuolo-Torino, mentre il big match di giornata ovvero il confronto tra Roma e Inter dell'Olimpico si giocherà alle 18. Un ottimo antipasto prima della serata divisa tra passione per il calcio e per lo spettacolo.