Vlahovic per Zirkzee, lo scambio proposto dalla Juve al Manchester United per sbloccare il mercato

A cura di Vito Lamorte

La Juventus sta cercando di mettere a posto la rosa il prima possibile in questo mercato invernale in vista del rush finale di stagione. Oltre alla difficoltà difensive, dovute soprattutto agli infortuni di Bremer e Cabal (oltre alla rottura con Danilo); i bianconeri vorrebbero rinforzare anche l'attacco e le continue voci su Dusan Vlahovic e Joshua Zirkzee sono la riprova che qualcosa di concreto c'è.

Secondo quanto appreso dal media britannico talkSPORT, la Vecchia Signora avrebbe offerto al Manchester United uno scambio tra Vlahovic e Zirkzee per provare ad accontentare tutte le parti in causa e regalare a Thiago Motta un attaccante con le caratteristiche più adatte alla sua idea di gioco.

Si tratta di un rumors che arriva direttamente dall'Inghilterra e in Italia non ha trovato nessun riscontro ma sarebbe così impossibile valutare un'operazione del genere visto l'andamento della stagione dei due attaccanti.

Scambio Vlahovic-Zirkzee proposto dalla Juve allo United

Zirkzee è stato il miglior giocatore del Bologna della scorsa stagione, proprio con Thiago Motta in panchina, ma il suo approdo all'Old Trafford si è rivelato molto complicato: lo United somiglia sempre più ad un vortice in cui finisce qualsiasi cosa e non riemerge più nulla. Anche all'attaccante olandese è toccata questa sorte e la sostituzione di pochi giorni fa poco dopo la mezz'ora sembra aver sancito un punto di rottura nonostante Amorim dica il contrario in ogni conferenza.

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Liverpool, il manager del Manchester United ha elogiato Zirkzee ma non ha escluso una partenza: "Voglio tenere Josh perché dà tutto. Ci sta provando in allenamento ma non sappiamo come andrà, il mercato è aperto".

Dusan Vlahovic sta vivendo una situazione simile solo per le critiche da parte dei tifosi e dell'opinione pubblica, visto che il suo bilancio in 23 partite stagionali è di 12 gol e 2 assist. Spesso quando si parla del serbo i numeri vengono messi da parte ma bisogna sottolineare come il numero 9 della Juve sia uno dei migliori centravanti della Serie A.

Un possibile scambio potrebbe essere dettato dall'urgenza di dare a Thiago Motta un attaccante più bravo a legare il gioco che a cercare la profondità, oltre a liberare la Juve dall'ingaggio pesante di Vlahovic. Inoltre, lo stesso calciatore serbo si libererebbe dalle critiche da cui viene sommerso ogni qualvolta la squadra bianconera non vince una partita: il principale imputato è sempre lui.

Non è un'operazione semplice da intavolare e portare avanti, ma il mercato è appena iniziato e tutto può accadere.