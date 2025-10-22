Vlahovic: “Al Bernabeu la mentalità giusta, ma alla Juve questo non basta. Dobbiamo fare di più”

La Juventus si è ricompattata, al Bernabeu ha giocato una partita buonissima, ma è uscita comunque sconfitta per 1-0 dal Real Madrid. Dusan Vlahovic è tornato titolare, non è riuscito a piazzare la zampata, ma ha avuto un'occasione fantastica, ma Courtois gli ha negato la gioia del gol. L'attaccante serbo dopo la partita ha fatto un'attenta analisi della situazione dei bianconeri e guarda con fiducia al futuro della Juventus.

"Questa mentalità dobbiamo averla sempre, anche con squadre tipo il Como"

Vlahovic è tornato titolare, ha giocato bene, ha sfiorato il gol a inizio ripresa, un'occasione che non gli dà rimpianti, ma alla quale penserà più di una volta. Parlando con Sky a caldo ha detto: "Siamo cambiati tanto rispetto alla partita con il Como. Ci siamo parlati dopo la partita e abbiamo capito che questa mentalità dobbiamo averla sempre: tanto se giochiamo al Bernabeu con il Real o, con tutto il rispetto, contro squadre come il Como".

"Diamo il massimo, ma dobbiamo fare qualcosa di più"

Prestazione buona, ma sconfitta che ovviamente non fa piacere a Vlahovic, che è chiaro anche su questo argomento e guarda anche al futuro: "Non siamo contenti perché usciamo con una sconfitta, non può essere possibile, abbiamo avuto le occasioni, io ne ho avuta una, se la sfrutto è una partita diversa. Ora pensiamo alla Lazio che non sarà semplice".

Infine il centravanti serbo guarda al futuro con fiducia a patto che lui e i suoi compagni giochino sempre con la stessa intensità: "Lavoriamo tanto, stiamo dando tutti il 100 percento, ma dobbiamo fare ancora qualcosa di più, solo così possiamo crescere, altrimenti torniamo indietro. Fin qui una l'abbiamo fatta bene e due no, e questo non va bene".