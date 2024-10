video suggerito

Vlahovic accerchiato da Barella, Bastoni e Thuram in Inter-Juve: hanno sentito un insulto pesante Vlahovic al centro tra Barella, Bastoni e Thuram durante Inter-Juve. L’attaccante bianconero lancia un insulto al difensore nerazzurro autore del fatto e i compagni di squadra reagiscono male. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Inter-Juventus è stata una partita bellissima terminata 4-4 e ricca di colpi di scena. Se in campo l'arbitro Guida ha diretto la sfida in modo impeccabile, anche aiutato dai calciatori, non si può dire che però siano mancati episodi degni di nota. Nel corso del consueto appuntamento ‘BordoCam' di DAZN, vengono messi in evidenza alcuni momenti del match visto al Meazza. Alcuni di alta tensione come accaduto nello specifico a Vlahovic che a un certo punto si vede accerchiato da Thuram, Barella e Bastoni. I tre puntano subito il serbo che aveva subito fallo dal difensore.

Un colpo alla schiena che fa saltare letteralmente l'attaccante bianconero. Vlahovic finisce a terra e dal dolore sembra lasciarsi andare a qualche imprecazione di troppo, una più di tutte che non piace minimamente ai giocatori dell'Inter. Era diretta allo stesso Bastoni, autore del fallo. Dalla sua bocca si legge: "Figlio di p*****a". Immediatamente il difensore nerazzurro si rialza e si rivolge in malo modo all'attaccante della Juventus affiancato proprio dai suoi compagni di squadra che rispondono con lo stesso insulto andando quasi faccia a faccia accerchiando il centravanti bianconero.

Il chiarimento tra Vlahovic e Bastoni poco dopo.

È un insulto che si sente spesso – purtroppo – nei campi di calcio e di fatto i calciatori dell'Inter non vogliono venga pronunciato e lo ribadiscono con forza. "L'ha fatto apposta" si legge dal labiale di Vlahovic che prova a giustificarsi come può. Nel frattempo interviene subito l'arbitro Guida che tenta di dividere la furia dei tre giocatori nerazzurri. A difendere il serbo dalle retrovie invece arriva Kalulu prima che la situazione poi tornasse alla normalità anche grazie all'intervento di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter infatti poco dopo chiama Bastoni e invita Vlahovic a chiarirsi col difensore nerazzurro. "Ho sbagliato, hai ragione" sembra dire Vlahovic dandosi il cinque con Bastoni.

L'intervento di Guida che prova a calmare la situazione.

Vlahovic si tranquillizza e si scusa con Bastoni

Un segno d'intesa al termine di un breve momento di tensione che di certo non ha cancellato lo spettacolo che in campo hanno offerto le due squadre. È stato proprio Vlahovic a sbloccare il tabellino dei marcatori della Juventus dopo il primo gol realizzato, quello del momentaneo 1-1, prima di essere sostituito da Thiago Motta che viene richiamato in panchina da Motta. L'allenatore bianconero in quel momento della partita ridisegna la squadra mandando in campo Yildiz e Mbangula che di fatto insieme a Conceicao contribuiscono al 4-4 finale.