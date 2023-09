Vlachodimos rischia una pesante squalifica, ma la evita grazie a Papa Francesco L’ex portiere del Benfica usò frasi offensive verso la squadra del Porto. Per quelle parole Vlachodimos rischiava una squalifica di quattro giornate, ma ha evitato la sanzione grazie a Papa Francesco, e all’abilità dei suoi avvocati.

A cura di Alessio Morra

Dal Portogallo giunge una notizia che appare, a dir poco, curiosa e assai particolare. Perché l'ex portiere del Benfica Oddiseas Vlachodimos ha evitato una squalifica di almeno quattro giornate grazie a Papa Francesco. Il greco, che ora gioca in Premier League con il Nottingham Forest, è stato salvato dall'indulgenza del Pontefice, ma determinanti sono stati i suoi avvocati che sono riuscito a ‘salvarlo'.

I fatti sono relativi a qualcosa accaduto molti mesi fa, esattamente il 21 ottobre 2022. Quando si gioca il match dell'anno e cioè Benfica-Porto. Al do Dragao il Benfica vince 1-0, segna Rafa Silva. Negli spogliatoi il portiere greco offende il Porto dicendo: "Questi ragazzi sono una squadra di me***".

Quella frase è stata contestata dal Benfica, che ha provato a difendere il portiere, ma le telecamere di un documentario sul club hanno confermato la parolaccia. E quando quel documentario è stato mandato in onda tutto è stato reso noto e il Consiglio Disciplinare ha denunciato per insulti Vlachodimos, che rischiava una squalifica fino a quattro giornate.

La sanzione sembrava certa per il numero uno greco, che nel frattempo si è trasferito al Nottingham Forest. Ma la squalifica è stata evitata grazie a Papa Francesco. Ma cosa centra il pontefice? Gli avvocati del portiere hanno invocato la legge n.38-A/2023, del 2 agosto, che prevede la remissione delle sanzioni per la celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù, che si è tenuta tra l'1 e il 2 agosto proprio in Portogallo, a Lisbona, dov'era presente Papa Francesco, che ha concesso l'indulgenza, che di fatto ha cancellato materialmente anche l'offesa di Vlachodimos.

Il tribunale sportivo che ha dovuto decidere sulla squalifica ha fatto sapere che: "Grazie al sistema istituito durante la visita di Papa Francesco in Portogallo per la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) di agosto il portiere Vlachodimos è stato amnistiato dalla legge 38-A/2023 che prevede l'indulto per le sanzioni dovute all'organizzazione della Gmg".

Non l'ha passata liscia invece il Benfica, che è stato multato e dovrà pagare 16.320 euro per le parolacce di Vlachodimos, per responsabilità oggettiva. Nel corso del mercato, comunque, il greco è passato al Nottingham Forest, club con cui per ora non ha ancora giocato nemmeno una partita di Premier League.