Violenza allo stadio, teppisti usano fuochi d’artificio come un bazooka: il campo prende fuoco

L’episodio di una gravità inaudita è avvenuto in Irlanda del Nord, in occasione della partita tra il Bohemians e il Derry City. L’incontro è stato addirittura temporaneamente sospeso nel primo tempo a causa del lancio di razzi che ha bruciato il prato in sintetico.

Gli incidenti di una violenza inaudita sono scoppiati in Irlanda del Nord ma le scene di ordinaria follia rappresentano un copione già visto in molti altri stadi. Quanto accaduto in occasione di Derry City – Bohemians (match della Premier Division, massimo campionato nazionale) va oltre l'umana comprensione per quanto s'è visto fuori dal campo (ma anche dentro) a cominciare dalla mattina, quando i tifosi ospiti hanno ingaggiato assalti, corpo a corpo, fitto lanci di sassi e oggetti, fatto devastazioni. Una sequenza di atti tanto folli quanto rovinosi, raccontati dai video registrati coi cellulari e poi messi in Rete. In uno di questi si vede un facinoroso che, arrampicato su un muro di recinzione impugna come fosse un bazooka un fuoco d'artificio e bersagli ripetutamente i rivali. Sullo sfondo si sente anche la voce atterrita di una ragazzina che chiede aiuto al papà mentre l'uomo le urla "stai bene? stai bene?".

Violenti contri tra teppisti prima di Derry City – Bohemians

La partita è finita 1-1 ma il risultato conta nulla rispetto a quanto avvenuto. La cronaca nera ha preso il sopravvento su quella sportiva: i disordini sono iniziati quando alcuni sostenitori dei Bohemians (coi volti travisati da cappucci e oppure nascosti sotto le sciarpe) si sono scontrati con giovani del posto all'esterno del Brandywell Stadium, nella zona di Bogside della città di Derry. Quella porzione d'asfalto s'è trasformata in un campo di battaglia: lì si sono affrontate le opposte fazioni con bastoni, mazze, spranghe di ferro e quant'altro potesse essere utilizzato negli assalti. Macchine distrutte e danni agli edifici circostanti entrano nel bilancio degli incidenti assieme ai feriti (almeno un paio quelli che hanno riportato lesioni preoccupanti ma non sono in pericolo di vita).

Razzi in campo il prato artificiale prende fuoco: gara sospesa

I disordini sono proseguiti anche durante e dopo la partita del massimo campionato. L'incontro è stato addirittura temporaneamente sospeso nel primo tempo a causa del lancio di razzi che ha dato fuoco al prato in sintetico. La sfida è stata ripresa in seguito e portata a termine ma non s'è parlato altro che della furia dei teppisti. Al triplice fischio c'è stato forse il momento peggiore: un gruppo di persone ha sparato fuochi d'artificio contro altri che uscivano dallo stadio e sono divenuti bersaglio mobile dei razzi che hanno colorato l'aria.