Vinicius provoca i tifosi dell'Atletico Madrid: "Noi abbiamo 15 Champions League, voi zero" Al momento della sostituzione Vinicius ha provocato i tifosi dell'Atletico Madrid che lo insultavano: ha mimato due numeri con le mani ricordando la differenza che c'è tra loro.

A cura di Ada Cotugno

La rivalità infinita tra Vinicius e i tifosi dell'Atletico Madrid si è in fiammata nel derby di Champions League. Il brasiliano ha mandato alle stelle il possibile rigore che avrebbe garantito il passaggio ai quarti di Champions League al Real Madrid, proprio nella casa degli acerrimi rivali che nel frattempo impazzivano di gioia. Già prima della partita fuori dallo stadio si erano sollevati dei cori razzisti nei suoi confronti, ma lo scontro decisivo è arrivato al momento della sostituzione.

L'attaccante è stato richiamato in panchina pochi minuti prima dei calci di rigore e mentre raggiungeva la sua area tecnica è passato sotto al settore in cui erano seduti i tifosi colchoneros. Dagli spalti è piovuto di tutto, dagli insulti ai gestacci, e Vinicius ha deciso di non restare zitto ma di rispondere alla sua maniera sottolineando la differenza bissale che c'è fra le due squadra.

Vinicius litiga con i tifosi dell'Atletico Madrid

Al 115′ la partita era ancora in perfetta parità e lo spettro dei tifosi ha reso tutto lo stadio molto nervoso. Il brasiliano era stato beccato già al momento del rigore sbagliato, ma durante il cambio tutto lo stadio era contro di lui. Mentre si avviava verso la panchina tutti i tifosi dell'Atletico Madrid lo hanno preso di mira ma come sempre l'attaccante ha deciso di reagire a suo modo.

Mentre veniva insultato ha fatto un gesto molto eloquente: si è avvicinato al pubblico avversario e ha fatto due gesti, mimando il numero 15 e il numero 0 con il pugno chiuso e nel frattempo diceva "Noi abbiamo 15 Champions League, voi 0". La provocazione ha aizzato i colchoneros che si sono alzati aumentando i decibel, in uno scatto d'ira verso Vinicius che nel frattempo è tornato in panchina in tutta tranquillità.