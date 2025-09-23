Vinicius fa la trivela, il portiere resta di stucco: il gol dell’attaccante del Real Madrid è superbo

L’attaccante brasiliano del Real Madrid ha segnato un gol favoloso nella partita della Liga con il Levante. Vinicius ha fatto la trivela, poi ha realizzato il primo gol con i blancos Mastantuono.

Una magia, un'autentica magia. Vinicius è abituato a segnare gol bellissimi, ma quello siglato in Levante-Real Madrid, anticipo della 6ª giornata della Liga è uno di quelli da ricordare. Perché il brasiliano ha lasciato di stucco il suo marcatore e soprattutto il portiere. Entrambi sorpresi dalla sua trivela, non sarà quella di Ricardo Quaresma ma pure questa è altrettanto da ricordare.

La trivela di Vinicius in Levante-Real Madrid

Xabi Alonso da allenatore del Real Madrid ha un percorso netto. Cinque partite e cinque vittorie nella Liga, più quella nella prima di Champions League. In casa del Levante il Real aveva tanta voglia di allungare la serie. E ci è riuscita agevolmente: sei su sei, 4-1 il risultato finale.

Per mettere le mani sulla partita ci è voluto un po' di tempo e ci è voluta una giocata splendida di Vinicius, che riceve il pallone e dal lato destro dell'area di rigore, da posizione alquanto defilata ha colpito e ha segnato, trivela da urlo. Portiere fermo, immobile, che si gira e vede il pallone finire in rete.

Primo gol di Mastantuono con il Real Madrid

Poco dopo è arrivato un altro gol da ricordare, il primo di Franco Mastantuono con la maglia del Real Madrid. Primo di una lunghissima serie da parte di questo ragazzino di 18 anni che è già un titolare fisso dei blancos.

Nel secondo tempo il Levante accorcia le distanze con Etta Eyong, tecnicamente la partita la riapre, ma poi Kylian Mbappé la partita decide di chiuderla. Doppietta in quattro minuti, gol su rigore al 64′ e poi il poker al 68′. Il francese ha iniziato la stagione in modo straordinario, con questi i gol sono nove in sette partite della Liga (undici in otto, Champions League inclusa).