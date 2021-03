C'è grande tensione in casa Benevento. I sanniti non vincono da ormai nove gare e come se non bastasse questa situazione precaria, dopo un ottimo inizio di campionato, ecco le esclusioni di Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne dalla lista dei convocati di Filippo Inzaghi per la trasferta in casa dello Spezia per motivi disciplinari. Parte del nervosismo all'interno della squadra giallorossa sarebbe sfociato in un vero e proprio scontro in allenamento tra due dei calciatori più rappresentativi e utilizzati dal tecnico dello Stregone che, però, li ha lasciati fuori in vista di un match importantissimo per la lotta salvezza.

Oreste Vigorito, presidente della società campana, ha parlato pochi minuti prima della partita della sua squadra in casa della squadra ligure ai microfoni di Sky Sport e ha raccontato l'episodio che ha portato all'esclusione dai convocati dei due calciatori: "L’episodio è successo poche ore prima della partenza. La decisione non è stata appoggiata dalla società, ma presa dalla società. I ragazzi probabilmente hanno raggiunto il limite di tolleranza di un’annata molto difficile, dovuto alla pandemia che sta logorando un po’ tutti. Tanto stress, tante partite ravvicinate forse hanno portato a questo episodio. Uno scontro un po’ più duro in allenamento ha innescato una reazione che poteva finire lì…".

Proseguendo nel suo discorso il numero uno del club sannita ha affermato: "Qualcuno avrebbe steso un velo, noi ci siamo sempre distinti per spirito civile. Siamo retrocessi dalla A un paio di stagioni fa con grande dignità. Con spirito collaborativo abbiamo preso questa decisione. Lo avrei fatto anche se avessi avuto Maradona in squadra".

Non è un buon momento per il Benevento e la mancanza di vittorie da due mesi ormai, l'ultima affermazione era arrivata a Cagliari il giorno dell'Epifania, ha fatto cadere il gruppo e l'ambiente in uno stato di nervosismo che certamente non aiuta. Ci vorrà grande abilità di mediazione e un percorso importante di lavoro sia tecnico che psicologico per uscire da questa situazione.