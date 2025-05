video suggerito

Vieira non la pensa come Conte: "Abbiamo messo in difficoltà il Napoli, il pareggio lo abbiamo meritato" Vieira non la pensa come Conte ed è molto soddisfatto per il pareggio del Genoa in casa del Napoli: "Li abbiamo messo in difficoltà, il pareggio lo abbiamo meritato".

A cura di Vito Lamorte

Patrick Vieira è molto soddisfatto per il pareggio del Genoa in casa del Napoli e lo dice senza troppi giri di parole: “Sono molto orgoglioso perché abbiamo giocato con intensità e personalità. Stiamo continuando sulla strada giusta. Abbiamo alzato il baricentro per provare a vincere e siamo riusciti a mettere in difficoltà il Napoli. Il gol del pareggio lo abbiamo meritato. Sono contento di quello che ho visto”.

L'allenatore francese ai microfoni di DAZN ha analizzato con soddisfazione la prestazione dei suoi, capaci di strappare un pareggio in casa della capolista: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo messo in difficoltà il Napoli”.

Vieira dimostra di non essere assolutamente d'accordo con l'analisi fatta da Antonio Conte, che nel post-partita ha detto che il Genoa "ha fatto due tiri in porta e due gol. Capitano anche queste partite. Dispiace, avremmo dovuto vincere la partita, resta amarezza. Ci sta, il calcio è questo".

Il Genoa è stato protagonista di una prova di maturità in casa del Napoli che conferma la crescita della squadra sotto la guida dell’ex centrocampista francese di Juventus e Inter. Il nome di Vieira è stato accostato a diverse panchine in vista del prossimo futuro ma l'allenatore del Genoa ha risposto senza scucirsi: “Siamo in un momento in cui escono tanti nomi. Il mio focus è su cercare di finire al meglio la stagione. In queste ultime partite abbiamo dimostrato che siamo concentrati su questo finale. Quando vediamo i giovani che danno intensità sappiamo che è una cosa positiva”.

In merito al possibile aiuto all’Inter nella corsa Scudetto, Vieira ha chiarito: “La nostra attenzione era solo su riuscire a prendere punti. Contro il Milan abbiamo fatto bene ma non abbiamo raccolto nulla. Oggi abbiamo curato meglio i dettagli e siamo riusciti a portare via un punto importante”.