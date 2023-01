Videochiamata a sorpresa durante l’intervista, Messi si commuove: è per una tifosa speciale Leo Messi ha fatto una sorpresa speciale ad una tifosa particolare durante la sua ultima intervista. Commozione in studio durante la videochiamata.

A cura di Marco Beltrami

Ci sono sensazioni ed emozioni difficili da raccontare. Ne sa qualcosa Leo Messi che nella sua prima vera intervista dopo il trionfo ai Mondiali in Qatar ha provato a spiegare cosa significhi per lui questo successo, e come l'abbia vissuto. Non ha più niente da chiedere il campione argentino alla sua carriera, e non avrebbe mai immaginato che gli "sarebbe stato dato tutto questo". Quando si guarda indietro e ripercorre tutta la sua leggendaria avventura calcistica, la Pulce lo fa con serenità consapevole di aver realizzato praticamente non solo tutti i suoi sogni, ma anche quelli del popolo argentino.

Tutto in una notte, tutto dopo la finale vinta ai rigori contro la Francia. In quel momento Messi ha chiuso il cerchio. Nel programma Perros de la calle della radio Urbana Play la stella del PSG ha spiegato: "La verità è che tutto è cambiato per me e per tutti quel giorno, è stato qualcosa di impressionante e ora possiamo dirlo. Quello che abbiamo tanto sognato, quello che ho voluto così tanto durante la mia carriera". Come definire dunque il titolo mondiale? Come un vero e proprio dono del cielo: "Dio ce l'aveva in serbo per me. E non c'era momento migliore di questo. Lo stesso con la Copa América. Alla fine della mia carriera, in questo momento. Vi ringrazio ogni giorno, non posso chiedervi di più".

C'è solo un rimpianto nella notte più bella della carriera di Messi, una sola nota stonata. Quella di non aver potuto festeggiare con Diego Armando Maradona. La Pulce aveva sognato di alzare al cielo la Coppa del Mondo infinite volte, e c'era sempre El Pibe a consegnargliela: "Mi sarebbe piaciuto che Diego mi regalasse la Coppa. Almeno ora vede l'Argentina campione, lui che amava la Nazionale. Dall'alto, per quanto forte lui e tante persone che ci vogliono bene".

Quella Coppa che sembrava avere vita propria, al punto da richiamare Leo. Messi infatti poco prima della premiazione si è reso protagonista di un fuori programma, e non ha resistito anticipando il contatto con il trofeo. Non è riuscito dunque ad aspettare che le autorità seguissero la classica procedura, e si è lasciato andare ad un bacio mentre reggeva il premio di Pallone d'Oro dei Mondiali: "L'ho vista lì e non potevo non fare quello che ho fatto, perché mi ha chiamato. Mi ha chiamato la Coppa, eh. ‘Ecco. Vieni , afferrami, ora puoi toccare'. So che si dice che non puoi guardarlo o niente. Ecco, io potevo fare tutto questo. Inoltre, l'ho vista lì che brillava, che era sorprendente in quel bellissimo stadio…".

Insomma difficile trattenersi, difficile lasciar spazio alla formalità nel momento tanto a lungo desiderato. Ecco perché se oggi avesse la possibilità di ritrovarsi di fronte il 20enne Messi gli direbbe che "lo aspetta qualcosa di straordinario. che non poteva immaginare, che avrà un percorso molto bello, con momenti difficili che dovrà superare, ma non rinunciare mai al suo sogno, perché alla fine avrà la sua ricompensa più desiderata e il suo lieto fine". Un lieto fine condiviso con tutti gli argentini che lo hanno sostenuto, anche appunto nei momenti non semplici.

Proprio per questo non è mancato un momento commovente per Leo che ha potuto incontrare una tifosa speciale con una storia molto particolare. Messi è stato messo infatti in collegamento in videochiamata con Juliana una sua fan sfegatata. La ragazza nel 2020 ha sposato Thomas, con il quale condivideva la passione per il calcio, per l’Argentina e per il campionissimo. I due grafici in occasione del 2018 avevano realizzato delle foto-santino di Messi da distribuire ai tifosi in occasione dei Mondiali di Russia. 10mila immagini, con Juliana che ha spiegato: "Thomas immaginava che tutte le persone pregassero il nostro Messi prima delle partite".

Subito dopo il matrimonio, la ragazza è rimasta incinta. La gioia della gravidanza però è durata poco, a causa di una vera e propria tragedia: suo marito è morto in un terribile incidente in moto. Nel 2021, è nato Aureliano, proprio il giorno dopo del trionfo dell’Argentina in Copa America. La ragazza intervenuta pochi mesi dopo a Perros de la Calle, ha poi raccontato la sua storia alla vigilia dei Mondiali in Qatar: "Ho rivissuto tutto”. E infatti ecco che dopo aver cercato i "santini" di Messi (tra l’altro oggetto di plagio) li ha rimessi a disposizione dei tifosi, con il presentatore della trasmissione che le ha fatto una promessa: "quando lo vedrò, gli porterò la tua foto".

E così è stato, con la sorpresa in occasione della puntata con l’intervista a Messi. Grande commozione in studio, con un Messi visibilmente emozionato che ha teneramente sottolineato: "Lui (Thomas,ndr) mi ha visto alzare la Coppa da qualche parte". Ha poi spiegato: "Se possiamo aiutare qualcuno che sta passando un brutto momento, per dargli almeno un po' di felicità, significa molto per noi".

Di fronte poi alla preghiera per Messi scritta sul santino ecco il sorriso di un imbarazzato Leo: "è troppo, ha esagerato con quello". Questo il testo della stessa: "Sia santificato il tuo mancino, i tuoi lussi vengano da noi, la tua volontà di gioco o di punizione sia fatta. Dacci oggi il palleggio di ogni partita; perdona le nostre offese, come anche noi perdoniamo a chi ti ha colpito. Non lasciarci senza la tua magia e liberaci dal brutto calcio".