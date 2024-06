video suggerito

Vicenza-Carrarese dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Vicenza-Carrarese è la finale di andata dei playoff di Serie C: si gioca allo stadio Menti alle ore 21, con diretta TV in chiaro su RaiSport. Le probabili formazioni di Vecchi e Calabro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vicenza e Carrarese si giocano la finale d'andata dei playoff di Serie C 2023-2024: nel corso del doppio scontro si deciderà l'ultima squadra che sarà promossa in Serie B. La prima sfida si gioca allo stadio Romeo Menti di Vicenza, con fischio d'inizio alle ore 21 e diretta Tv e streaming su RaiSport.

Il Vicenza di Stefano Vecchi è arrivato in finale battendo l'Avellino in un doppio confronto ad altissima tensione: i veneti erano entrati nei playoff direttamente dal primo turno della fase nazionale e hanno affrontato, Taranto e Padova prima dell'ultimo atto contro gli irpini. Dall’altra parte c'è la Carrarese di Antonio Calabro, vera sorpresa di questa Post-Season: i toscani hanno eliminato Perugia, Juventus Next Gen e in semifinale hanno avuto la meglio sul più quotato Benevento.

La gara di ritorno della finale dei playoff è in programma domenica 9 giugno alle ore 17:30 allo stadio dei Marmi di Carrara.

Partita: Vicenza-Carrarese

Dove: stadio Romeo Menti, Vicenza

Quando: mercoledì 5 giugno 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky, RaiSport

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, RaiPlay

Competizione: Serie C, finale di andata playoff

Dove vedere Vicenza-Carrarese in diretta tv

La finale di andata dei playoff tra Vicenza e Carrarese si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre, e su Sky, che trasmette integralmente tutti i playoff di Serie C con canali di riferimento Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Vicenza-Carrarese, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Vicenza e Carrarese si potrà seguire anche in diretta streaming gratuitamente su RaiPlay mentre gli abbonati di Sky potranno collegarsi a SkyGo da tutti i dispositivi mobile. Un'altra ipotesi per vedere la sfida dello stadio Menti è Now.

Serie C, le probabili formazioni di Vicenza-Carrarese

Vecchi punta sul tandem offensivo formato da Della Morte e Pellegrini. Calabro non cambia il suo 3-4-2-1 con Panico e Palmieri supporto dell'unica punta Finotto.

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Proia; Della Morte, Pellegrini. Allenatore: Veccchi.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Palmieri; Finotto. Allenatore: Calabro.