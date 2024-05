video suggerito

“Vi svelo il segreto di Neuer, è in quel barattolino”: la profezia al contrario del bordocampista La rivelazione del ‘segreto’ di Manuel Neuer, fatta dal bordocampista di Prime Video poco prima del pareggio del Real contro il Bayern, diventa grottesca e virale per la papera del portiere tedesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Era stata una delle migliori partite di Manuel Neuer in questa stagione, con almeno quattro interventi prodigiosi su Vinicius e Rodrygo, poi il portiere del Bayern Monaco ha rovinato tutto con una papera quasi al 90′ che ha regalato il pareggio al Real Madrid, che poi vincerà partita e semifinale di Champions League tre minuti dopo, sempre con l'hombre del destino Joselu. Una papera che ha fatto diventare virale sui social la rivelazione – a quel punto grottesca – del ‘segreto' di Neuer per avere una presa così portentosa. La frase in questione era stata pronunciata appena prima del pari madridista dal bordocampista di Prime Video: "Ogni tot prende un barattolino…".

La papera di Neuer

Siamo negli ultimi minuti di un meraviglioso secondo tempo al Bernabeu, il Real preme disperatamente per cercare di pareggiare la rete del vantaggio bavarese segnata da Davies a metà ripresa. Neuer rinvia male il pallone, che torna subito tra i piedi dei giocatori merengue: la sfera finisce a Vinicius che dal vertice sinistro dell'area lascia partire una conclusione centrale non irresistibile, sulla quale tuttavia il portiere del Bayern va con troppa sufficienza, facendosi sfuggire la sfera.

Una facile presa diventa un erroraccio che permette all'accorrente Joselu di insaccare il momentaneo 1-1. Il dramma sportivo della squadra di Tuchel diventerà tragedia tre minuti dopo quando lo stesso attaccante siglerà il 2-1 che manderà il Real a Wembley e il Bayern all'inferno, nel tripudio del Bernabeu diventato bolgia.

Manuer Neuer viene trafitto da Joselu dopo essersi fatto sfuggire goffamente il pallone

Il ‘segreto' svelato dal bordocampista

In quegli stessi minuti Twitter mandava in tendenza Alessandro Alciato, il bordocampista di Prime Video, che poco prima del pareggio aveva chiosato la strepitosa prova di Neuer fino a quel momento, prendendo la linea da Sandro Piccinini: "Per svelarvi un segreto non so quanto piccolo di Neuer, perché ogni tot minuti prende un barattolino che è nascosto vicino all'asciugamano e alla borraccia al fianco della porta, dentro c'è una crema e se la spalma sui guanti, e serve per migliorare il grip, e mi sembra che stia funzionando molto bene stasera". Bene, ma non benissimo, evidentemente, sia la crema che il segreto, trasformatosi in una profezia al contrario…