Verona-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Verona-Juventus è il match valido per la 25a giornata di Serie A: bianconeri vogliono tornare alla vittoria dopo i due ko consecutivi. Allegri ritrova Vlahovic, Baroni con Suslov. Calcio d'inizio alle 18:00, diretta TV e streaming su Dazn.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo i due ko consecutivi con Inter e Udinese, la Juve di Allegri sfida il Verona di Baroni nella partita valida per la 25ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18 al Bentegodi, diretta tv e streaming in esclusiva su Dazn.

I bianconeri – un solo punto conquistato nelle ultime tre partite – vogliono tornare alla vittoria per non perdere contatto con il primo posto della classifica e provare almeno a lasciare invariato il gap di 7 punti dall'Inter (con i nerazzurri che hanno anche una partita in meno) e provare ad allungare sul Milan che segue a -1. Di fronte il Verona di Baroni che arrivano a questa sfida dopo aver conquistato un punto d'oro per la corsa salvezza in trasferta sul campo del Monza di Palladino. Uno 0-0 che comunque non riesce a far uscire l'Hellas dalla pericolosissima zona retrocessione.

Allegri recupera Vlahovic e ha l'imbarazzo della scelta in attacco nonostante debba far fronte all'assenza di Bremer, squalificato dopo il giallo in Juve-Udinese. Baroni ritrova Suslov, in attacco insieme a Folorunsho e Lazovic.

Partita: Verona-Juventus

Orario: 18:00

Quando si gioca: sabato 17 febbraio 2024

Dove si gioca: stadio Bentegodi (Verona)

Canale TV: DAZN.

Diretta streaming: DAZN.

Competizione: 25ª giornata (Serie A)

Dove vedere Verona-Juventus in diretta TV

Verona-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati sarà possibile assistere all'evento direttamente dal proprio divano collegandosi all'app scaricabile su smart tv e accadere alla finestra dedicata alla sfida del Bentegodi. La telecronaca del match è affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Verona-Juventus dove vederla in streaming

La sfida tra Verona e Juventus sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN disponibile anche per dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il collegamento al sito tramite pc accedendo con le proprie credenziali.

Le probabili formazioni di Verona-Juventus

Baroni ritrova Suslov che sarà titolare nel 4-2-3-1 di partenza del Verona che vedrà Noslin al centro dell'attacco supportato dallo stesso Suslov insieme a Folorunsho e Lazovic. Iniziale panchina per Swiderski dopo la presenza da titolare contro il Monza.

Nella Juventus invece Allegri dovrà fare a meno di Bremer squalificato e dunque dovrebbe affidarsi a Rugani in difesa con Gatti e Danilo. Cambiaso intoccabile a destra, sulla sinistra si giocano un posto Weah e Kostic con McKennie, Rabiot e Locatelli in mezzo al campo. Vlahovic-Yildiz potrebbe essere l'iniziale coppia d'attacco con Chiesa in panchina.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.